Визит президента Израиля на COP29 отменен из соображений безопасности

Запланированный визит президента Израиля Ицхака Герцога на климатическую конференцию COP29 в Баку был отменен после того, как Турция отказала его самолету в разрешении на пролет, сообщили источники в Азербайджане и Израиле в воскресенье, 17 ноября.

Первоначально канцелярия президента Израиля сослалась на «соображения безопасности» в качестве причины отмены, что вызвало критику со стороны азербайджанских чиновников. Высокопоставленный представитель МИД Азербайджана подчеркнул, что Баку является одним из самых безопасных городов мира, успешно приняв такие крупные международные мероприятия, как Евровидение и Европейские игры.

Президент Герцог должен был прибыть в Баку 19 ноября с кратким визитом. Израильская Ynet сообщила, что полет должен был быть осуществлен с использованием самолета «Крыло Сиона». Однако, несмотря на интенсивные дипломатические усилия, Турция отказалась предоставить воздушный коридор для полета.

16 ноября канцелярия президента Израиля заявила: «После оценки ситуации и по соображениям безопасности президент принял решение отменить свою поездку на климатическую конференцию в Азербайджан».

Израильские министры, участвовавшие в конференции в Баку, выбрали альтернативные маршруты через Грузию, воспользовавшись коммерческими рейсами.

Израильские официальные лица позже признали, что отказ Турции был фактором, способствовавшим отмене, наряду с проблемами безопасности, связанными с альтернативными маршрутами на фоне продолжающегося российско-украинского конфликта. Кроме того, значимость поездки снизилась, поскольку президент Герцог уже пропустил встречу ключевых лидеров из-за своего предыдущего визита в Соединенные Штаты и встречи с президентом Джо Байденом.

В рамках подготовки к конференции COP29, которая привлекла десятки тысяч участников и около ста мировых лидеров, Азербайджан принял беспрецедентные меры безопасности.

Разногласия возникли, когда израильский павильон остался закрытым в День инноваций из-за соблюдения шабад, что привело к недоразумениям в Баку.