Виктория Кьер Тейлвиг из Дании стала Мисс Вселенная, одержав историческую победу в Мехико

На великолепной церемонии, состоявшейся в Мехико, 21-летняя Виктория Кьер Тейлвиг из небольшого датского городка Данстал была коронована как победительница конкурса «Мисс Вселенная». Это первый случай, когда представительница Дании завоевала этот престижный титул.

Тейлвиг, профессиональная танцовщица и предпринимательница, выделялась не только своим ярким присутствием, но и своими амбициозными устремлениями за пределами сцены конкурса красоты. Недавно коронованная Мисс Вселенная планирует заняться юридической карьерой, это заявление нашло отклик как у судей, так и у зрителей, подчеркнув ее многогранные таланты и амбиции.

Тейлвиг одержала победу над сильным составом финалистов, среди которых были Чидимма Адетшина из Нигерии, Мария Фернанда Бельтран из Мексики, Сучата Чуангсри из Таиланда и Илеана Маркес из Венесуэлы. Маркес, 28-летняя мать, вошла в историю как первая мать, попавшая в пятерку лучших, открыв новые горизонты в меняющихся стандартах инклюзивности конкурса.

Впервые в этом году конкурс Мисс Вселенная допускал участниц старше 28 лет, изменение, направленное на расширение сферы представительства. Беатрис Нджойя из Кении, 40-летняя участница, сама стала первопроходцем, пройдя в гранд-финал — самая пожилая участница, сделавшая это за всю историю конкурса.

Конкурс «Мисс Вселенная» 2024 года отличался инклюзивностью и расширенным списком стран. Впервые в нем приняли участие участницы из Беларуси, Эритреи и Объединенных Арабских Эмиратов, что стало их дебютом за 72-летнюю историю конкурса. Куба, отсутствовавшая с 1967 года, долгожданное возвращение добавила международному колориту мероприятия.

Валентина Алексеева из России показала отличный результат, войдя в 12-ку лучших, продемонстрировав неизменную международную привлекательность и конкурентоспособность конкурса.

В этом году конкурс отразил более широкие общественные сдвиги, охватывая большее разнообразие и инклюзивность. Расширение критериев отбора для допуска более взрослых конкурсантов, а также участников с детьми, свидетельствует об отходе от традиционных норм, которые долгое время определяли конкурсы красоты.

Победу Тейлвиг приветствуют как символ этой новой эры — той, где интеллект, карьерные амбиции и социальная осведомленность ценятся так же высоко, как красота и сценическое присутствие. Ее победу встретили ликующими празднованиями в Дании, где она уже стала национальной сенсацией.

«Для меня большая честь быть первой датской Мисс Вселенная», — сказала Тейлвиг в своей благодарственной речи. «Этот титул представляет собой нечто большее, чем просто красоту. Это платформа для пропаганды, расширения прав и возможностей и позитивных изменений, и я готова изменить ситуацию».

В качестве новой Мисс Вселенная Тейлвиг отправится в мировое турне, используя свою платформу для повышения осведомленности о вопросах, которые ее волнуют, включая образование женщин и доступ к юридическим ресурсам.

Ее победа не только побила рекорды, но и создала обнадеживающий прецедент для будущих выпусков конкурса, где акцент будет смещен в сторону чествования более широкого спектра талантов, разнообразия и достижений.