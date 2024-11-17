ResPlatforma в праздничный день привлекла внимание к посткарабахской повестке

Платформа III Республики (ResPlatforma), политическое движение в Азербайджане, в пятницу выступила с заявлением по случаю Дня национального возрождения, в котором выразила поздравления азербайджанскому народу и отметила историческое значение этого дня.

В своем заявлении ResPlatforma приветствовала события 17 ноября как отправную точку движения за независимость, подчеркнув, что массовые протесты, изначально сосредоточенные на требованиях восстановления суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом, в конечном итоге привели к полной независимости страны и созданию Второй республики.

Платформа выразила глубокую благодарность гражданам Азербайджана, проявившим исключительное мужество в борьбе за независимость и в конфликте вокруг Карабаха, воздав особую дань памяти шехидам и ветеранам, пожертвовавшим своей жизнью ради суверенитета нации.

«Хотя Азербайджан обрел независимость и разрешил карабахский конфликт, фундаментальные вопросы остаются нерешенными», — говорится в заявлении, призывающем положить конец политическим манипуляциям карабахской темой. Движение подчеркнуло необходимость смещения фокуса в сторону «Пост-карабахской повестки дня», политической основы, предложенной в его учредительной декларации, направленной на решение основных проблем, с которыми сталкивается политическое пространство Азербайджана.

ResPlatforma призвала прогрессивных граждан и членов гражданского общества к сотрудничеству на основе принципов участия, выступая за принятие своей Повестки дня после Карабаха в качестве центрального элемента политического дискурса Азербайджана.

Основанная 7 декабря 2023 года, ResPlatforma — это политическое движение, сформированное группой политиков, приверженных принципам децентрализованной демократии и верховенства закона. Группа стремится содействовать большему гражданскому участию и демократическим реформам в стране.

Соучредители платформы и известные активисты Акиф Гурбанов и Руслан Иззетли в настоящее время находятся в заключении в связи с «делом Toplum TV», юридическим вопросом, который правозащитные организации широко рассматривают как политически мотивированный. Оба были признаны политическими заключенными местными и международными правозащитниками, которые продолжают призывать к их освобождению.