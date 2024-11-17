17 ноября - День национального возрождения
17 ноября в Азербайджане отмечается как День национального возрождения.
17 ноября 1988 года на главной площади Баку - «Азадлыг» (бывшая площадь Ленина - ред.) начались беспрерывные митинги с требованием обеспечить суверенитет над Карабахом. Позже участники митинга поставили вопрос о независимости Азербайджана.
Эту дату принято считать началом национально-освободительной борьбы азербайджанского народа с целью выхода из СССР.
Сотни тысяч людей собрались на площади в знак протеста против антиазербайджанской политики Москвы и ее несправедливой позиции в отношении разгорающегося армянского сепаратизма в Карабахе.
В ночь с 4 на 5 декабря митинг был разогнан советскими войсками и начались репрессии. Но это не остановило национально-освободительное движение.
Уже в июле 1989 года был создан Народный фронт Азербайджана (НФА), под давлением которого в сентябре Верховный Совет принял Конституционный акт о суверенитете Азербайджана, что вызвало раздражение и гнев Москвы.
19-20 января 1990 года Советская армия провела карательную операцию в Баку с целью подавления национального движения в Азербайджане.
Против протестующих было применено тяжелое вооружение и огнестрельное оружие, в результате чего сотни мирных жителей были убиты и ранены. Однако и этот шаг советской власти не смог сломить волю Азербайджана к независимости.
На выборах 1990 года большинство лидеров Народного фронта получили места в Верховном Совете и сформировали фракцию под названием «Демократический блок».
18 октября 1991 года усилиями этой фракции была объявлена государственная независимость Азербайджана.
В мае 1992 года к власти пришел Народный фронт. В короткие сроки из территории Азербайджана были выведены советские войска.
17 ноября отмечается, как национальный праздник с декабря 1992 года. Однако с 2006 года он стал рабочим днем.
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