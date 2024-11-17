17 ноября - День национального возрождения

17 ноября в Азербайджане отмечается как День национального возрождения.

17 ноября 1988 года на главной площади Баку - «Азадлыг» (бывшая площадь Ленина - ред.) начались беспрерывные митинги с требованием обеспечить суверенитет над Карабахом. Позже участники митинга поставили вопрос о независимости Азербайджана.

Эту дату принято считать началом национально-освободительной борьбы азербайджанского народа с целью выхода из СССР.

Сотни тысяч людей собрались на площади в знак протеста против антиазербайджанской политики Москвы и ее несправедливой позиции в отношении разгорающегося армянского сепаратизма в Карабахе.

В ночь с 4 на 5 декабря митинг был разогнан советскими войсками и начались репрессии. Но это не остановило национально-освободительное движение.

Уже в июле 1989 года был создан Народный фронт Азербайджана (НФА), под давлением которого в сентябре Верховный Совет принял Конституционный акт о суверенитете Азербайджана, что вызвало раздражение и гнев Москвы.

19-20 января 1990 года Советская армия провела карательную операцию в Баку с целью подавления национального движения в Азербайджане.

Против протестующих было применено тяжелое вооружение и огнестрельное оружие, в результате чего сотни мирных жителей были убиты и ранены. Однако и этот шаг советской власти не смог сломить волю Азербайджана к независимости.

На выборах 1990 года большинство лидеров Народного фронта получили места в Верховном Совете и сформировали фракцию под названием «Демократический блок».

18 октября 1991 года усилиями этой фракции была объявлена государственная независимость Азербайджана.

В мае 1992 года к власти пришел Народный фронт. В короткие сроки из территории Азербайджана были выведены советские войска.

17 ноября отмечается, как национальный праздник с декабря 1992 года. Однако с 2006 года он стал рабочим днем.