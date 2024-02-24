Что ожидается в Азербайджане, референдум или парламентские выборы?

Внеочередные президентские выборы остались позади. Президент Ильхам Алиев принес присягу. Кабинет министров утвержден.

Какие еще внеочередные выборы ожидают нас?

Согласно законодательству, в декабре этого года должны состояться очередные муниципальные выборы. Пока это единственное, что известно точно.

Но согласно Конституции, срок полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, избранного на внеочередных выборах, может оказаться менее пяти лет. В этом случае очередные выборы Милли Меджлиса Азербайджанской Республики проводятся в первое воскресенье ноября 5-го года срока полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, избранного на внеочередных выборах. То есть, согласно Конституции, в ноябре этого года должны состояться парламентские выборы. Но это сомнительно. Потому что в ноябре этого года страна готовится к большому мировому событию. к COP29. То есть совпадение парламентских выборов со столь крупным мероприятием вызывает необходимость проведения парламентских выборов либо досрочно, либо их перенесения на более поздний срок. Но для того, чтобы их отложить, придется изменить Конституцию. То есть провести референдум.

В последнее время многие эксперты и СМИ также уверяют, что будет референдум. Значит, «запахло выборами». Но это могут оказаться внеочередные парламентские выборы, о которых и идет речь.

На вопросы ASTNA по этой теме отвечает председатель Общественного объединения «Обучение демократии» Мирали Гусейнов.

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Вопрос: Какие выборы на очереди?

Ответ: Если подойти к вопросу с точки зрения закона, то в текущем году должны состояться муниципальные выборы. В соответствии с муниципальным законодательством срок полномочий муниципалитетов составляет 5 лет. Учитывая, что последние выборы в муниципалитеты состоялись 23 декабря 2019 года, можно предполагать, что следующие муниципальные выборы пройдут в декабре текущего года. Наряду с этим не исключено и проведение парламентских выборов. Так, проведение внеочередных парламентских выборов в феврале 2020 года вызывает необходимость проведения в ноябре текущего года и этих выборов. Согласно требованиям статьи 84 Конституции, выборы в Милли Меджлис должны проводиться каждые 5 лет в первое воскресенье ноября. Срок полномочий каждого созыва Милли Меджлиса составляет 5 лет. Поскольку срок полномочий нынешнего национального собрания истекает в феврале 2025 года, то выборы должны состояться в ноябре этого года. Наряду с этим не исключено и проведение референдума. Исходя из практики последних лет или просочившейся из кулуаров власти информации, референдум или парламентские выборы могут быть проведены в любой момент.

Вопрос: Есть мнение, что сначала будет проведен референдум. Эксперты обосновывают это необходимостью решения ряда важных вопросов. По каким вопросам может быть проведен референдум?

Ответ: Прежде всего должен сказать, что считаю более вероятным проведение референдума. Поступающие, на протяжении длительного времени, меседжи от близких к власти людей о необходимости внесения тех или иных изменений в политическую систему страны не случайны. Что касается вопросов, которые будут вынесены на референдум то, ожидается, что наряду с другими вопросами могут быть 3 важных вопроса. Одно из основных изменений может быть связано с упразднением Кабинета Министров и передачей его полномочий администрации президента. Восстановление пропорциональной избирательной системы также входит в число основных ожидаемых изменений. Другое ключевое изменение, вероятно, связано с местным самоуправлением. Также ожидается замена местных органов Исполнительной Власти специальными представительствами Президента и некоторое увеличение полномочий муниципалитетов.

Вопрос: Но некоторые эксперты говорят, что в ближайшее время состоятся внеочередные парламентские выборы...

Ответ: Разумеется, такая вероятность не исключена. После назначения последних внеочередных президентских выборов кажутся возможными все вероятности. Не думаю, что кто-то ожидал, что президентские выборы будут перенесены примерно на полтора года вперед. Но это случилось, и все остались перед фактом. В среде, где отсутствует политическая подотчетность и прозрачность, нет гарантии, что такая практика не повторится. Тот факт, что политические процессы идут вне естественного порядка и законности, затрудняет прогнозирование. Поэтому возможны любые сюрпризы, и к этому нужно быть готовым.

Вопрос: Согласно Конституции, срок полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, избранного на внеочередных выборах, может оказаться менее пяти лет. В этом случае очередные выборы в Милли Меджлис Азербайджанской Республики проводятся в первое воскресенье ноября пятого года срока полномочий созыва Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, избранного на внеочередных выборах. А в ноябре Азербайджан готовится принять такое крупное мероприятие, как CОР29. Сейчас есть две версии. Либо провести парламентские выборы досрочно. либо провести референдум, изменив положение Конституции, сместить постоянное время выборов. Например, проводить не в ноябре, а в первое воскресенье февраля. Какой выбор будет сделан?

Ответ: Более разумным представляется перенос постоянного времени парламентских выборов на февраль. Это также можно объяснить «любовью» властей к февралю. Не случайно последние парламентские и президентские выборы состоялись именно в феврале. Учитывая влияние зимнего сезона на избирательную практику, власти, вероятно, будут заинтересованы в официальном оформлении этого события.

Вопрос: К концу года ожидаются муниципальные выборы. Пока известно точно только это. Возможно ли на этих муниципальных выборах или в полномочиях муниципалитетов нечто иное?

Ответ: Нет причин думать о каких-либо изменениях на муниципальных выборах. Выборы будут проводиться так, как они проводились до сих пор. Что касается полномочий муниципалитетов, то это может быть возможно в контексте ожидаемых реформ местного самоуправления. Возможность роспуска местных Исполнительных Властей дает основание предполагать, что полномочия муниципалитетов также будут расширены. Хотя я не верю в предоставление очень широких полномочий, тем не менее, даже предоставление определенного количества полномочий было бы положительным событием.