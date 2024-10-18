Данный за демократию и экономическую свободу Нобель

Объявлены лауреаты Нобелевской премии по экономике 2024 года, и премия была присуждена Дарону Асемоглу, Саймону Джонсону и Джеймсу Робинсону за их совместное исследование. На мой взгляд, эти имена символичны. На самом деле эта премия была присуждена идее, которая успешно доказывает и интерпретирует положительную связь между демократией и экономическим развитием, экономической свободой, процветанием, институтами и экономическим ростом. Это потому, что только идеи, сформированные вокруг концепций демократии и свободы, могут спасти современный мир. Все три экономиста всесторонне объяснили положительную корреляцию между формированием институтов и их влиянием на процветание. Они точно определили причины и границы того, почему одни страны преуспевают, а другие терпят неудачу, благодаря экономическим институтам.

Нобелевский комитет Шведской королевской академии наук, объявляя об этом решении в Стокгольме, заявил, что три экономиста «продемонстрировали важность государственных институтов для процветания нации. Общества со слабым верховенством закона и эксплуататорскими институтами не меняются в сторону роста или улучшения. Исследования лауреатов помогают нам понять, почему».

Научное обоснование и мотивация премии

Когда студенты часто спрашивают меня, каких экономистов им стоит почитать, я рекомендую как классиков, так и современных экономистов. Я особенно выделяю четыре книги Дарона Асемоглу: «Почему нации терпят неудачу», «Экономические истоки диктатуры и демократии», «Узкий коридор» и «Власть и прогресс». Я считаю, что эти книги помогают понять мегатенденции современной эпохи и дают более глубокое представление о будущем.

Акцент на экономических свободах наряду с демократией как условием экономического развития стал одним из главных столпов современного мира. От «Экономических истоков диктатуры и демократии» (2006) до «Почему нации терпят неудачу » (2018) все основано на легитимности «воли большинства». Эти исследователи, как блестящие исследователи этой парадигмы, убедительно интерпретировали ее с помощью успешных аргументов. Те, кто внимательно читают эти книги, могут понять эти успешные синергетические связи. В то же время новые лауреаты Нобелевской премии умело продемонстрировали связь между экономическими институтами и процветанием. Разделив экономические институты на инклюзивные и экстрактивные, авторы выделили социальное благосостояние, развитие и технологические возможности, которые могут возникнуть из этого. Они доказали, что общества, где верховенствует закон, а не правители, извлекают выгоду из превосходных возможностей, предоставляемых экономическим развитием.

В своих книгах, каждая из которых насчитывает около 500-600 страниц, они переносят читателей далеко в историю. Проводя исторические параллели, авторы предлагают ретроспективную перспективу, фундаментально раскрывая секреты экономической причинно-следственной связи. У читателя возникает ощущение, будто он читает учебник по истории экономической мысли, но на самом деле он читает тексты о будущем технологического давления и цифровой экономики.

Американские экономисты, утечка мозгов и демократия

Среди лауреатов Нобелевской премии по экономике заметно доминирование Соединенных Штатов как страны и евреев как народа. С момента первого вручения Нобелевской премии по экономике в 1969 году по 2017 год ее получили 79 человек. Из них 55 были американскими экономистами, а 10 — британцами. Остальные лауреаты представляют другие страны. Если мы рассмотрим последние семь лет, то увидим, что эта цифра не сильно изменилась. Пятьдесят пять из этих американских экономистов все еще живы и работают в различных образовательных и исследовательских центрах. Лауреаты Нобелевской премии по экономике составляют 43 процента от числа работающих в области науки в Соединенных Штатах. В 2019 году этот показатель составлял 41 процент. Причина этого не в том, что Соединенные Штаты оказывают давление или подкупают Стокгольм ради премии, что было бы нелепым утверждением. США просто построили высококачественную систему образования и науки и оказывают всестороннюю поддержку подготовленным ученым. Кроме того, они, как магнит, притягивают самые яркие умы и научный потенциал со всего мира.

Широкая перспектива и уменьшающийся масштаб

Несколько лет назад я написал пост в социальных сетях о фундаментальном влиянии книг Дарона Асемоглу. Несколько человек прокомментировали, сосредоточившись на том факте, что «Дарон Асемоглу имеет армянское происхождение, родился в Стамбуле и так далее». Подразумевалось, что мы не должны читать или извлекать пользу из его работ из-за его этнической принадлежности. Это сродни отказу водить машину, изобретенную атеистом, или неиспользованию израильских беспилотников во время войны, потому что они являются продукцией «сынов Израиля».

Дарон Асемоглу учился в средней школе Галатасарай в Турции, прежде чем получить высшее образование в Великобритании и США. После завершения своего университетского образования в Лондоне Асемоглу начал свою академическую карьеру в Массачусетском технологическом институте в 1993 году. Если мы проигнорируем научные исследования и академическую идентичность экономиста мирового класса и вместо этого сосредоточимся на его этнической принадлежности, откроет ли это путь нашим ученым к получению Нобелевской премии? Армяне остались ущемленной и неудачливой нацией, потому что они не смогли освободиться от своих идеологических ограничений. Они потеряли связь с реальностью из-за своих политических предубеждений и неуместной гордости. Если они отрицают, что Лютфи Заде, создатель нечеткой логики, был азербайджанцем, или если они заявляют, что наша музыка является их собственной, мир не изменится, и мы не будем лишены нашей музыки. Но это отрицание не поместит их в список наций, вносящих интеллектуальный и культурный вклад в мир.

Должны ли мы, как азербайджанцы, думать, как они? Должны ли мы цепляться за этот отрицающий образ мышления? Или мы должны радоваться каждому успеху Турции, зная, что нас связывает тесная культурная и историческая связь?

В конце концов, Нобелевские премии, присужденные Орхану Памуку по литературе, Азизу Санджару по химии и Дарону Асемоглу по экономике, являются значительными достижениями. Нобелевская премия Дарона Асемоглу является свидетельством того, что Турция дала миру трех лауреатов Нобелевской премии, и это должно что-то значить для нас.