В Азербайджане имена мучеников используются для публичного порицания: этическая и правовая дилемма

Тихим утром в начале сентября в Азербайджане разразилась буря в социальных сетях. Фарид Пардашунас, член Правления Совета по прессе, публично обвинил авторов Википедии в удалении тысяч статей о мучениках, погибших в нагорно-карабахском конфликте. В своих сообщениях он утверждал, что было удалено около 3000 записей, и пообещал обратиться в правоохранительные органы и Службу государственной безопасности.

В стране, где мученики занимают почитаемое место в национальной памяти, обвинений было достаточно, чтобы всколыхнуть общественное мнение. А после того, как заявления Пардашунаса были одобрены председателем Совета по прессе Рашадом Маджидом, спор начал набирать обороты.

За этим последовал поток публичного порицания в социальных сетях. Пардашунас, удвоив свои обвинения, специально нацелился на участников Википедии, запустив кампании, которые были как личными, так и политическими. В ответ редакторы Википедии обвинили Пардашунаса в личной предвзятости.

Но за кулисами многие начали сомневаться в этичности таких действий. Халид Агалиев, известный юрист, специализирующийся на медиа-праве, поделился своими соображениями в интервью ASTNA, рассмотрев как правовые, так и этические последствия ситуации.

* * *

Вопрос: Халид бей, мы видим, как публичные деятели все чаще используют имена мучеников как инструмент для того, чтобы опорочить других и публично их пристыдить. Насколько это этично?

Ответ: Очернение или публичное порицание людей за их мнения — это архаичная практика, почти пережиток феодальной эпохи. Использовать священную память мучеников, которые должны быть символами национальной гордости и единства, как оружие для достижения личных или политических целей — это глубоко тревожно. На мой взгляд, такой подход заслуживает самой жесткой критики.

Ответственное общество участвует в дискуссиях, особенно когда проблемы вызывают общественное беспокойство. Если одна сторона использует свою власть, чтобы несправедливо очернить репутацию другой, основная проблема остается нерешенной и в конечном итоге всплывет на поверхность, часто более разрушительным образом. Такая тактика не только неэтична, но в некоторых случаях может даже привести к юридическим последствиям. Такого рода публичное порицание не является решением; это временное отвлечение.

Вопрос: Совет по прессе поддержал человека, который публично поднял эти вопросы. Входит ли это в его полномочия? Какова должна быть роль Совета по прессе в идеале?

Ответ: С точки зрения стандарта, любое обсуждение, которое включает в себя клевету или публичное порицание, является гротеском. Хотя я не следил за конкретным случаем подробно, в целом, Совет по прессе, по определению, является саморегулирующимся органом, призванным контролировать стандарты СМИ и журналистики. Его главная миссия должна заключаться в содействии свободе слова и посредничестве в конфликтах, связанных с этой свободой.

Если Совет или его члены займут четкую позицию в таких спорах — будь то положительную или отрицательную — это подорвет его беспристрастность и ослабит его этические позиции. Вместо этого Совет должен стремиться создать площадку, где эти споры могут обсуждаться разумно и беспристрастно. Это не только поможет разрешить конфликт, но и повысит авторитет организации.

Вопрос: Как можно было бы разрешить эту ситуацию с юридической точки зрения?

Ответ: Когда звучат призывы к публичному позору, особенно направленные на конкретные группы или лиц, для возникновения ответственности должны быть соблюдены определенные правовые условия. Важно помнить, что правовые рамки, регулирующие социальный дискурс, являются чувствительными и должны быть тщательно взвешены. Законодательство Азербайджана запрещает подстрекательство к ненависти или вражде, а также действия, направленные на ограничение прав отдельных лиц.

Если публичная фигура со значительным влиянием делает такой призыв и есть реальная вероятность того, что последуют незаконные действия, правовые меры могут — и должны — быть реализованы. Но речь идет не только о подстрекательском заявлении; должен быть ощутимый риск того, что заявление может привести к незаконной деятельности. В этом случае правовое вмешательство становится необходимым.

Вопрос: Как могут защитить себя те, кого публично опозорили?

Ответ: Это в первую очередь этический вопрос, но в Азербайджане действуют строгие законы, регулирующие клевету и подобные споры. Если кто-то считает, что его оклеветали или его репутация была испорчена, он может оспорить это в суде. Наша правовая система предоставляет людям механизмы для поиска средств правовой защиты в таких случаях.

Вопрос: Как вы думаете, каковы могут быть долгосрочные последствия такого рода публичного порицания?

Ответ: Здоровая и безопасная среда для обсуждения имеет решающее значение для любого общества. Однако кампании публичного позора или клеветы, направленные на то, чтобы заставить одну сторону замолчать, служат лишь для того, чтобы временно отодвинуть нерешенные вопросы на задний план. Проблема не исчезает; она просто нарывает, пока не всплывет снова, часто с участием групп, которые чувствуют себя отчужденными или обиженными.

В этот момент решение проблемы становится гораздо более сложным, и пространство для разумного обсуждения может исчезнуть. Это опасный прецедент, поскольку он способствует созданию атмосферы страха и обиды. Такая ситуация также подрывает право на свободу выражения, которое включает право высказывать мнения и мысли, даже если они отличаются от большинства.

Публичное порицание за иные мнения неприемлемо и представляет прямую угрозу реализации права на свободу слова.

Вопрос: Какие шаги можно предпринять, чтобы предотвратить возникновение подобных инцидентов в будущем?

Ответ: Тот факт, что эти инциденты не единичны, а повторяются — каждый раз становясь все более гротескными — говорит о необходимости более глубоких изменений. Это не то, что можно решить решением суда, официальным распоряжением или даже общественным возмущением. Необходимо заняться средой, которая позволяет этим ситуациям процветать.

Средства массовой информации, правительство и различные слои общества, включая профессионалов, все должны играть свою роль. Необходимо провести всесторонние обсуждения, чтобы определить, как каждый сектор может внести свой вклад в улучшение ситуации. Нам необходимо определить обязанности средств массовой информации и правительства в сдерживании этих пагубных тенденций. Без существенных изменений эта токсичная атмосфера будет продолжать влиять на общественный дискурс.