Экономическое влияние гонок Формулы-1 в Азербайджане: мифы и реальность

Статья 1

С 2016 года Азербайджан принимает Гран-при Формулы-1. Гонка не проводилась в 2020 году из-за COVID-19 и проводилась без зрителей в 2021 году. Первоначальный контракт на проведение мероприятия должен был закончиться в 2020 году, но был продлен еще на три года. В 2023 году Азербайджан обеспечил себе продолжение права на проведение как минимум до 2026 года[1].

Помимо Формулы-1, Азербайджан также принимал несколько других престижных международных мероприятий, включая конкурс песни Евровидение в 2012 году, первые Европейские Олимпийские игры в 2015 году, 4-е Исламские игры солидарности в 2017 году, Европейский юношеский олимпийский фестиваль в 2019 году и четыре матча чемпионата Европы по футболу УЕФА 2020 года.

В 2024 году Азербайджан примет COP29 — крупнейшее мероприятие в своей истории с момента обретения независимости.

Несмотря на то, что до сих пор проведение гонок Формулы-1 в городе Баку, как принимающей стороне, вызывает больше вопросов, чем к другим международным спортивным соревнованиям, правительство Азербайджана продолжает регулярно в течение 7 лет проводить гонки, оставляя вопросы без ответов. Гран-при Азербайджана Формулы-1 2024 года запланировано снова провести в Баку с 13 по 15 сентября. Учитывая этот контекст, рассмотрим мифы и реальность относительно экономического влияния гонок Формулы-1.

Миф 1: Проведение гонок Формулы-1 повышает международный престиж Азербайджана.

Реальность такова, что в современном мире престижные спортивные мероприятия также используются как инструмент мягкой силы в международных отношениях. Проведение Азербайджаном таких значимых международных спортивных событий в первую очередь служит этой цели, при этом политические дивиденды в основном достаются правительству. Хотя Азербайджан субсидирует эти мероприятия за счет государственного бюджета, политическую выгоду от них получают власти, которые часто используют такие события, чтобы представить себя частью современного мира, стремясь заручиться политической поддержкой. Кроме того, такие мероприятия могут также служить отмыванию денег и коррупции.

Международные рейтинговые оценки показывают, что с тех пор, как в 2016 году Азербайджан начал принимать гонки Формулы-1, его рейтинги по таким вопросам, как коррупция, права человека и свободы, ухудшились. Согласно результатам 2023 года, опубликованным Transparency International, Азербайджан занял 154-е место из 180 стран в Индексе восприятия коррупции[2], набрав 23 из 100 возможных баллов, что делает его одной из самых коррумпированных стран в мире.

Миф 2: Проведение гонок Формулы-1 открывает перед Азербайджаном значительные экономические возможности.

Реальность такова, что развитые страны, которые принимают эти гонки или участвуют со своими командами и гонщиками, используют Формулу-1 как в коммерческих целях, так и для продвижения своих спортивных отраслей. Их основные доходы поступают от прямых доходов, таких как продажа билетов и маркетинговая деятельность, а также от побед команд и рекламы автомобилей. Кроме того, они получают выгоду от расходов в других секторах, включая услуги. Более того, мировая аудитория гонок Формулы-1 выросла с 82,3 млн в 2018 году до 90,2 млн[3] в 2019 году, что указывает на расширение охвата и влияния СМИ. Во всем мире прогнозируется, что доходы от спонсорства в сезоне 2023 года достигли 445 млн долларов, а от трансляций в сезоне 2022 года достигнут 936 млн долларов[4].

Что касается Азербайджана, то, согласно независимому исследованию[5], проведенному международной аудиторской компанией PricewaterhouseCoopers (PwC), первые четыре гонки, проведенные в Баку, принесли экономике страны 506,3 млн долларов США. Эта общая сумма включает прямые и косвенные доходы, полученные от расходов посетителей Формулы-1 - размещение, питание, транспорт, социальные и культурные услуги, почтовые и телекоммуникационные услуги, торговлю и коммунальные услуги. Эта цифра является результатом прямых и косвенных эффектов, рассчитанных по различным секторам, включая профессиональные услуги, гостиницы и другие.

Кроме того, повторяющееся мероприятие Формулы-1 повышает как ежегодную, так и сезонную занятость, создавая новые рабочие места в различных отраслях. В 2023 году в компании Baku City Circuit Operations Company[6] было трудоустроено 207 человек, а в прошлом году было набрано 1500 волонтеров. Таким образом, Формула-1 напрямую способствует развитию местного рынка труда, создавая краткосрочные и среднесрочные возможности трудоустройства. Гонка оказывает долгосрочное влияние на развитие инфраструктуры и нематериальные сферы, такие как укрепление репутации национального бренда и повышение глобальной узнаваемости. Проводя это мероприятие, Азербайджан демонстрирует свою способность организовывать спортивные и развлекательные мероприятия мирового уровня как современная, динамичная страна.

Понятно, что проведение Гран-при — дорогостоящее мероприятие. Азербайджан объявил, что Гран-при Азербайджана застрахован на 100 миллионов долларов[7]. Таким образом, ежегодно на проведение Гран-при Формулы-1 из Азербайджана выделяются сотни миллионов манатов. Например, в государственном бюджете Азербайджана на 2021 год указано, что на проведение Гран-при Формулы-1 и матчей группового этапа чемпионата Европы по футболу УЕФА в Баку было потрачено 80 миллионов манатов. Кроме того, расходы на приобретение прав на трансляцию Гран-при Формулы-1 Закрытым акционерным обществом «Азербайджанское телерадиовещание» также покрываются из государственного бюджета, хотя точная сумма не разглашается.

В целом, в 2022 году на финансирование международных, республиканских и других подобных мероприятий из государственного бюджета было потрачено 170,2 млн манатов[8], а в 2023 году было выделено 208,9 млн манатов[9]. В предварительном бюджете на 2024 год на эти же цели прогнозируется 234,7 млн ​​манатов[10]. Стоит отметить, что прогнозируемые средства предназначены не только для Гран-при Формулы-1, но и для всех международных и республиканских мероприятий, проводимых Азербайджаном в бюджетном году. Как видно, объем этих ассигнований увеличился за последние два года и в текущем году, что можно объяснить ростом числа мероприятий, проводимых Азербайджаном, и инфляцией.

Расходы на гонки Формулы-1 не ограничиваются этими цифрами. Страны, принимающие эту гонку, должны построить инфраструктуру и трассы, которые соответствуют стандартам безопасности, установленным Международной автомобильной федерацией (FIA). В международной практике стоимость строительства типичной постоянной трассы[11] составляет около 270 миллионов долларов. Сюда входит строительство медицинского центра, медиацентра, укладка асфальта, боксы, командные и VIP-комнаты, специализированное электроснабжение, установка трибун и прочая инфраструктура.

Однако проведение Гран-при на уличной трассе (как в Баку) обходится дешевле и может быть организовано быстрее, чем на постоянной трассе. Тем не менее, это требует модификации улиц, строительства ограждений, установки трибун и других вспомогательных сооружений. Ежегодная стоимость создания такой трассы составляет около 60 миллионов долларов. Таким образом, строительство постоянной трассы на срок более шести лет, включая ежегодные расходы на обслуживание до 20 миллионов долларов, более рентабельно, чем проведение гонки на городских улицах. Постоянная трасса также предлагает дополнительные преимущества, такие как возможность проведения других гонок, спортивных мероприятий и даже музыкальных фестивалей. Однако, поскольку Азербайджан предпочитает уличную трассу, каждый год на обслуживание и реконструкцию выделяются дополнительные средства.

Кроме того, за исключением Майами и Лас-Вегаса, все остальные страны, принимающие гонки Формулы-1, платят ежегодный взнос за проведение в размере около 30-40 миллионов долларов. Причина, по которой Майами и Лас-Вегас не платят этот взнос, заключается в том, что мероприятие Формулы-1 в этих городах организовано международной компанией, а не местной. В таких случаях организаторы оставляют себе все доходы от продажи билетов и спонсорских сделок.

Плата за проведение увеличивается ежегодно в зависимости от контрактов разных стран. В 2023 году Баку внес самый высокий платеж за проведение среди всех городов и стран, принимающих гонку, заплатив в прошлом году 57 миллионов долларов[12]. По данным Statista, ожидается, что такие страны, как Бахрейн, Саудовская Аравия, Азербайджан и Катар, заплатят более 50 миллионов долларов в качестве платы за проведение в сезоне 2024 года[13].

С 2020 года не было сделано никаких заявлений относительно экономической и социальной выгоды от Гран-при Азербайджана Формулы-1, а из-за отсутствия прозрачности в отчетности о расходах и выгодах в СМИ всплыли коррупционные скандалы, связанные с гонкой Формулы-1 в Азербайджане. Например, Чингиз Мехтиев, занимавший должность начальника отдела спортивных операций компании Baku City Circuit Operations Company с 2015 по 2020 год, был обвинен в хищении и привлечен к уголовной ответственности. Расследование Управления по борьбе с коррупцией при Генеральной прокуратуре показало, что Мехтиев искусственно завышал цены на товары, заказываемые для маршалов во время гонок Формулы-1, включая форму, оборудование и полотенца. Он также переводил государственные средства компаниям, принадлежащим его близким соратникам. Более того, он создал компанию в офшорной зоне — на Сейшельских островах — на имя своей матери и представил ее как специализированную организацию по организации мероприятий Формулы-1, переведя туда значительную сумму государственных средств. В ходе расследования было установлено, что Мехтиев присвоил в общей сложности 397 852 маната государственных средств. Кроме того, он перевел крупные суммы денег в зарубежные банки с целью сокрытия истинного источника происхождения средств и отмыл их[14].

В ходе судебного разбирательства Мехтиев, обвиняемый в хищении средств, выделенных на «Формулу-1», признал, что все приказы отдавал Ариф Рагимов, сын покойного министра молодежи и спорта Азада Рагимова и исполнительный директор компании Baku City Circuit Operations Company[15]. Ариф Рагимов, назначенный главой компании Baku City Circuit Operations Company, когда его отец был министром молодежи и спорта Азербайджана, занимал эту должность в течение семи лет и был уволен в 2022 году[16].

Реальность такова, что расходы на проведение гонок «Формулы-1» в Азербайджане растут с каждым годом, при этом не предоставляется никакой информации о доходах, что свидетельствует о том, что управление компанией Baku City Circuit не является прозрачным и подотчетным, а коррупция и кумовство широко распространены.

В следующей статье мы оценим мифы и реальность относительно вклада гонок Формулы-1 в доходы Азербайджана от туризма и их влияния на привлечение иностранных гостей в город.

[1] https://racingnews365.com/azerbaijan-gp-secures-f1-future-with-new-deal

[2] https://www.transparency.org/en/countries/azerbaijan

[3] https://www.bakucitycircuit.com/en/press-release/PricewaterhouseCoopers-Study-Reveals-%24506.3million-Benefit-to-Baku-since-arrival-of-F1-in-Azerbaijan

[4] https://sites.lsa.umich.edu/mje/2024/04/29/is-hosting-an-f1-race-financially-feasible/

[5] https://azertag.az/xeber/Nigar_Arpadarai_2016_2019_cu_illerde_kechirilen_Formula_1_yarislari_Azerbaycan_iqtisadiyyatina_boyuk_fayda_verib-1387378

[6] https://www.bakucitycircuit.com

[7] https://en.vestikavkaza.ru/news/Economic-and-social-benefits-of-Formula-1-Azerbaijan-Grand-Prix-outlined-in-Baku.html

[8] https://www.maliyye.gov.az/scripts/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/static-pages/files/64b149d771786.pdf

[9] https://www.maliyye.gov.az/scripts/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/static-pages/files/6682702853f54.pdf

[10] https://www.maliyye.gov.az/scripts/pdfjs/web/viewer.html?file=/uploads/static-pages/files/65426bc58efc7.pdf

[11] https://www.forbes.com/sites/csylt/2017/03/13/the-1-billion-cost-of-hosting-an-f1-race/?sh=607849454f79

[12] https://speedcafe.com/formula-1-hosting-fees-2023/

[13]https://www.blackbookmotorsport.com/news/f1-monaco-grand-prix-liberty-media-hosting-fee/#:~:text=Currently%2C%20the%20circuit%20pays%20US,US%2450%20million%20a%20year.

[14] https://lent.az/xeber/hadise/formula-1e-ayrilan-pullari-menimsedi-baki-seher-halqasinda-korrupsiya-40601438

[15] https://azpolitika.info/?p=757736

[16] https://apa.az/diger-novler/arif-rehimov-baki-seher-halqasinin-icraci-direktoru-vezifesinden-azad-edilib-727998