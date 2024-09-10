Почему Зангезурский коридор так бесит Иран? - беседа со Станиславом Тарасовым

На этот и другие вопросы в программе отвечает историк, политолог, специалист по проблемам Ближнего Востока и Кавказа, кандидат исторических наук Станислав Николаевич Тарасов.

С 1978 по 1991 год Станислав Тарасов работал в турецком вещательном отделе Гостелерадио СССР на Ближнем Востоке, был специальным корреспондентом и комментатором Главной редакции международных отношений Центрального телевидения Гостелерадио СССР. С 2004 по 2006 год — главный редактор отдела международных отношений еженедельной газеты «Век». С 2007 года — главный редактор еженедельника «Русские новости». Автор ряда книг по проблемам Южного Кавказа, Турции, Ирана и других стран Ближнего Востока, а также многочисленных статей, опубликованных в специализированной литературе.

По его словам, даже российское экспертное сообщество недоумевает, что именно вызвало раздражение Тегерана.

«Во всем этом я вижу реализацию информационно-политической спецоперации, связанной со спецслужбами. Дана директива по активизации антироссийских сил», — заявил он, добавив, что в Иране есть как «консерваторы», так и «либералы» (реформаторы), ориентированные на Запад.

Относительно перспектив мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией Тарасов заявил, что такое соглашение теоретически возможно, но не при нынешнем руководстве Армении. «Для Пашиняна состояние войны — это способ удержаться у власти. Заключение мирного договора с Азербайджаном имело бы существенные политические последствия для армянской нации и государственности в целом», — пояснил эксперт.

Тарасов подчеркнул, что в настоящее время Запад является ключевым элементом, поддерживающим Армению.

«Интересы западных партнеров, поддерживающих Армению, не совпадают с интересами Азербайджана», — заявил политолог.

Тарасов считает, что в этой ситуации Азербайджан мог бы переиграть Армению, но для этого ему необходимо было сохранить или «перетянуть на свою сторону» армянскую общину Карабаха.