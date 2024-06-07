Непомерные амбиции азербайджанских банкиров

По мере того, как горизонт Баку готовится принять новое архитектурное чудо, возникают вопросы о необходимости и сроках таких экстравагантных инвестиций. Строительство 37-этажного здания Центрального банка Азербайджана, которое в настоящее время строится на проспекте Г.Алиева, планируется завершить в этом году. Общая сметная стоимость проекта, начатого в 2021 году турецкой строительной фирмой Tekfen Holding, составила 637 миллионов манатов (375 миллионов долларов). Эта ошеломляющая цифра заставляет задуматься о том, почему такое внушительное здание считается необходимым, особенно учитывая нынешнюю 16-этажную штаб-квартиру банка, построенную в 1998 году за 30 миллионов долларов.

Центральный банк обосновывает строительство нового здания значительным расширением своей деятельности и штата сотрудников за прошедшие годы. Первоначально штаб-квартира, рассчитанная на 200 сотрудников, стала непригодной для размещения, поскольку деятельность банка диверсифицировалась, а численность персонала увеличилась. По состоянию на 1 июня 2024 года валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) составляют 11,7137 миллиарда долларов. По их мнению, для управления такими значительными резервами необходимо более крупное и современное административное здание.

Новый небоскреб высотой около 160 метров и площадью 67 926 квадратных метров должен стать заметной достопримечательностью городского пейзажа Баку. Однако обоснованность его цены в 375 миллионов долларов является спорной, особенно в сравнении с более скромными возможностями центральных банков других стран.

Например, Центральный банк России, располагающий валютными резервами в размере 574,2 миллиарда долларов по состоянию на 1 марта 2023 года, осуществляет свою деятельность в историческом двухэтажном особняке в Москве, построенном в 1731 году. Аналогичным образом, Федеральная резервная система Соединенных Штатов, независимая федеральная структура, созданная в 1913 году, осуществляет свою деятельность из старого трехэтажного здания, несмотря на то, что по состоянию на май 2024 года общий объем резервных активов составлял 535 миллиардов долларов. Штаб-квартира Бундесбанка, центрального банка Германии, который управляет ценными бумагами на сумму 1 миллиард евро и золотым запасом в 200 миллиардов долларов, расположена в здании, построенном между 1967 и 1972 годами. В связи с ростом затрат на строительство и расширением возможностей для удаленной работы Бундесбанк в 2022 году выбрал более компактный проект реконструкции, добавив всего одно новое офисное здание площадью около 5000 квадратных метров.

Несоответствие между относительно скромными возможностями центральных банков в этих крупных экономиках и амбициозным новым зданием Азербайджана является разительным. В 2023 году валовой внутренний продукт (ВВП) Азербайджана составил 73 миллиарда долларов по сравнению с 2,5 триллионами долларов в России, 4,4-4,5 триллионами долларов в Германии и 26,94 триллионами долларов в Соединенных Штатах. Несмотря на то, что Азербайджан является самой маленькой экономикой среди этих стран, он строит самое дорогое здание центрального банка.

Эта склонность к великолепию административных зданий не нова для Азербайджана. ОАО "Азерсу", национальный оператор водоснабжения, в 2021 году переехало в небоскреб стоимостью 120 миллионов долларов, несмотря на то, что в том же году отчиталось о чистом убытке в размере 551,632 миллиона манатов. Государственная нефтяная компания SOCAR занимает 42-этажное здание SOCAR Tower, которое является самым высоким в Кавказском регионе и стоит 414 миллионов долларов в условиях снижения добычи нефти. Строительство новой 33-этажной штаб-квартиры Министерства экономики, стоимость которой оценивается в 94 миллиона долларов, было завершено в период экономического спада, когда ВВП сократился на 4,5% с начала года, и по прогнозам МВФ, будет продолжать снижаться.

Эти события вызывают обеспокоенность по поводу приоритетности финансирования, особенно в условиях, когда социальные показатели населения Азербайджана остаются низкими. Щедрые расходы на административные здания кажутся несовместимыми с экономическими реалиями, с которыми сталкиваются отрасли, в которых они расположены. Строительство таких дорогостоящих зданий в условиях финансовых ограничений свидетельствует о несоответствии между приоритетами руководства в расходовании средств и финансовыми показателями секторов. Хотя новое здание Центрального банка может символизировать рост и модернизацию, оно также подчеркивает необходимость разумного управления финансами и приведения расходов в соответствие с экономическими реалиями.

Новое здание Центробанка Азербайджана будет 170-метровым. © Photo : Facebook / Azerbaycan Respublikası (https://az.sputniknews.ru/)