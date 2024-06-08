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(10 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Дорожная полиция прокомментировала задержание Эльшана Гасанова (обновлено)

Причиной задержания правозащитника Эльшана Гасанова стало нарушение им правил дорожного движения, заявила полиция. Гасанов после наркологического обследования был отпущен, сообщил сам активист.

«Сегодня в 09.00 водитель автомобиля марки "Nissan" с государственными номерными знаками Эльшан Гасанов  при движении на 12-ом километре трассы Баку-Сальян, нарушил правила совершения маневра, в связи с чем был остановлен и в отношении него был составлен административный протокол», - сообщили Turan в отделе по общественным связям Главного управления дорожной полиции.

Сам Гасанов сообщил Turan,  что после задержания его доставили на наркологическое обследование в Сумгайыт.

Алкоголя и наркотиков в организме Гасанова не было обнаружено, после чего он был отпущен.

«Если, я нарушил правила дорожного движения, могли бы на месте выписать штраф. Зачем меня надо было везти в Сумгайыт, устраивать мне 65-летнему человеку наркологическое обследование?», - заявил Гасанов.

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Дорожная полиция задержала правозащитника Эльшана Гасанова

Утром в субботу дорожная полиция задержала  65-летнего правозащитника Эльшана Гасанова, когда тот направлялся в своем автомобиле в торговый центр «Садарак».

«Нас беспричинно остановила дорожная полиция. Без каких-либо на то оснований Эльшан бея увезли в наркологический диспансер с целью принудительного обследования», - сказала Turan  супруга правозащитника Рена Гасанова.

Получить комментарии в МВД  не удалось.

Бывший «узник совести» Эльшан Гасанов возглавляет Центр мониториинга политзаключенных. Он является также сокоординатором Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана».

1 отзыв

  • Togrul

    2024-06-08

    Еще один наркоман сл стажем.

    Cavab ver

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