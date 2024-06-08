Дорожная полиция прокомментировала задержание Эльшана Гасанова (обновлено)

Причиной задержания правозащитника Эльшана Гасанова стало нарушение им правил дорожного движения, заявила полиция. Гасанов после наркологического обследования был отпущен, сообщил сам активист.

«Сегодня в 09.00 водитель автомобиля марки "Nissan" с государственными номерными знаками Эльшан Гасанов при движении на 12-ом километре трассы Баку-Сальян, нарушил правила совершения маневра, в связи с чем был остановлен и в отношении него был составлен административный протокол», - сообщили Turan в отделе по общественным связям Главного управления дорожной полиции.

Сам Гасанов сообщил Turan, что после задержания его доставили на наркологическое обследование в Сумгайыт.

Алкоголя и наркотиков в организме Гасанова не было обнаружено, после чего он был отпущен.

«Если, я нарушил правила дорожного движения, могли бы на месте выписать штраф. Зачем меня надо было везти в Сумгайыт, устраивать мне 65-летнему человеку наркологическое обследование?», - заявил Гасанов.

* * *

Дорожная полиция задержала правозащитника Эльшана Гасанова

Утром в субботу дорожная полиция задержала 65-летнего правозащитника Эльшана Гасанова, когда тот направлялся в своем автомобиле в торговый центр «Садарак».

«Нас беспричинно остановила дорожная полиция. Без каких-либо на то оснований Эльшан бея увезли в наркологический диспансер с целью принудительного обследования», - сказала Turan супруга правозащитника Рена Гасанова.

Получить комментарии в МВД не удалось.

Бывший «узник совести» Эльшан Гасанов возглавляет Центр мониториинга политзаключенных. Он является также сокоординатором Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана».