Дорожная полиция прокомментировала задержание Эльшана Гасанова (обновлено)
Причиной задержания правозащитника Эльшана Гасанова стало нарушение им правил дорожного движения, заявила полиция. Гасанов после наркологического обследования был отпущен, сообщил сам активист.
«Сегодня в 09.00 водитель автомобиля марки "Nissan" с государственными номерными знаками Эльшан Гасанов при движении на 12-ом километре трассы Баку-Сальян, нарушил правила совершения маневра, в связи с чем был остановлен и в отношении него был составлен административный протокол», - сообщили Turan в отделе по общественным связям Главного управления дорожной полиции.
Сам Гасанов сообщил Turan, что после задержания его доставили на наркологическое обследование в Сумгайыт.
Алкоголя и наркотиков в организме Гасанова не было обнаружено, после чего он был отпущен.
«Если, я нарушил правила дорожного движения, могли бы на месте выписать штраф. Зачем меня надо было везти в Сумгайыт, устраивать мне 65-летнему человеку наркологическое обследование?», - заявил Гасанов.
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Дорожная полиция задержала правозащитника Эльшана Гасанова
Утром в субботу дорожная полиция задержала 65-летнего правозащитника Эльшана Гасанова, когда тот направлялся в своем автомобиле в торговый центр «Садарак».
«Нас беспричинно остановила дорожная полиция. Без каких-либо на то оснований Эльшан бея увезли в наркологический диспансер с целью принудительного обследования», - сказала Turan супруга правозащитника Рена Гасанова.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Бывший «узник совести» Эльшан Гасанов возглавляет Центр мониториинга политзаключенных. Он является также сокоординатором Союза «За свободу политзаключенным Азербайджана».
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Политика
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1 отзыв
Togrul
2024-06-08
Еще один наркоман сл стажем.