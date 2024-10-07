«Заявление российского чиновника полно угроз в адрес Азербайджана»

30 сентября на заседании парламента была создана временная комиссия по вопросам иностранного вмешательства и гибридных угроз. Председателем комиссии назначен депутат Рамид Намазов.

Комиссия будет готовить отчеты по случаям, связанным с иностранным вмешательством и гибридными угрозами, и предлагать меры по предотвращению этих вторжений.

Стоит отметить, что 2-3 октября Баку посетил директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин. В ходе встреч он обсудил международную обстановку и направления взаимного сотрудничества спецслужб двух стран.

По данным российских источников, Нарышкин в беседе с журналистами заявил, что спецслужбы Азербайджана и России недавно предотвратили «провокационную угрозу» со стороны США в отношении российского дипломата. Подробной информации об инциденте он не привел.

Российский чиновник перечислил международный терроризм, нелегальную миграцию, незаконный оборот оружия и наркотиков, а также провокационную деятельность некоторых государственных структур и НПО среди многочисленных угроз, с которыми сталкиваются Москва и Баку. Он подчеркнул, что эти субъекты пытаются влиять на внутреннюю политику России и Азербайджана.

В ходе встреч с официальными лицами Азербайджана было отмечено, что в сложившихся условиях одной из основных задач органов разведки и контрразведки является оперативное выявление и предотвращение антироссийских и антиазербайджанских провокаций за рубежом. «Отмечена важность усиления совместных усилий по противодействию использованию иностранными спецслужбами неструктурированных оппозиционных формирований и международных террористических организаций для создания общественно-политической нестабильности на территориях России и Азербайджана».

Эксперт по безопасности Арестун Оруджлу рассказал ASTNA о реальных угрозах, с которыми сталкивается Азербайджан.

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Вопрос: Арестун бей, почему возникла необходимость в создании временной парламентской комиссии по борьбе с иностранным вмешательством и гибридными угрозами?

Ответ: Решение о создании такой комиссии, по-видимому, вытекает из выступления президента Ильхама Алиева на первом заседании нового состава парламента. В этом выступлении глава государства упомянул иностранное влияние на страну и даже намекнул, что сухопутные границы Азербайджана закрыты уже много лет по этой причине. Ранее официальное объяснение продолжающегося закрытия сухопутных границ страны приписывалось давно прекратившейся пандемии COVID-19. Примечательно, что буквально на следующий день после этого выступления Кабинет министров продлил срок карантина до 1 января следующего года. Такие противоречивые заявления могут существовать по двум причинам: либо действительно существуют определенные угрозы для страны, которые вызвали некоторые противоречия внутри правительства, либо такие заявления делаются для того, чтобы ввести общество в заблуждение. Последние события говорят о том, что первая причина более правдоподобна, и создание этой комиссии, скорее всего, вытекает из нее.

Вопрос: Какова цель этой комиссии?

Ответ: Тот факт, что комиссия была создана при высшем законодательном органе, свидетельствует о том, что она служит только одной цели: легитимизации мер, которые будут приниматься под предлогом борьбы с потенциальными влияниями и угрозами. Другими словами, создать правовую основу для таких мер. В противном случае такой орган был бы создан при Кабинете министров или Администрации президента. Но прежде всего, необходимо прояснить фундаментальный вопрос: существуют ли на самом деле иностранные вмешательства в страну, и если да, то в чем они заключаются? Я уже не говорю о том, что подразумевается под гибридными угрозами. Например, в международном политическом лексиконе гибридные угрозы обычно понимаются как комплексные военные и невоенные действия, направленные на подрыв государства или его институтов.

Вопрос: В парламенте есть Комитет по обороне, безопасности и противодействию коррупции. Кроме того, действуют Служба Государственной Безопасности и Служба Внешней Разведки. Была ли необходимость в создании такой комиссии?

Ответ: На самом деле, необходимости в создании такой комиссии нет, но, судя по всему, главная причина пока не ясна, поскольку могут быть мотивы, не связанные с угрозами или влиянием. Например, речь может идти о балансировке интересов и позиций различных групп внутри правительства, представленных в парламенте. Результаты выборов, состоявшихся 1 сентября, также указывают на это. Пока же я хотел бы подвести итог, сказав, что в истории Азербайджанской Республики никогда не было парламента с таким противоречивым составом.

Вопрос: С какими внешними и гибридными угрозами может столкнуться Азербайджан?

Ответ: Внешние влияния и гибридные угрозы могут быть направлены против любого государства, не только малых, слабых, но даже сверхдержав, таких как Россия, США и Китай. Эти угрозы обычно усиливаются в периоды, когда интересы сталкиваются на межгосударственном, региональном и глобальном уровнях. Рассматривая это с точки зрения Азербайджана, мы не можем отрицать, что интересы сталкиваются на всех трех уровнях. Это естественно, так как в настоящее время интересы проясняются на всех трех уровнях в регионе Южного Кавказа, и главное государство в этом регионе не может оставаться незатронутым. Более того, учитывая, что такие отношения проясняются на поле боя на северо-западе и юге Южного Кавказа, я имею в виду противостояния Россия-Украина и Иран-Израиль. Если добавить борьбу за два конфликтующих глобальных транспортно-коммуникационных коридора, планируемых через регион (Север-Юг и Восток-Запад), то можно сказать, что ситуация непростая.

Вопрос: После визита в Баку Сергей Нарышкин назвал в качестве угроз Москве и Баку международный терроризм, нелегальную миграцию, незаконный оборот оружия и наркотиков, провокационную деятельность отдельных государственных структур и НПО, которые, по его словам, направлены на то, чтобы повлиять на внутреннюю политику России и Азербайджана. Он подчеркнул, что одной из основных задач разведывательных и контрразведывательных органов является оперативное выявление и предотвращение антироссийских и антиазербайджанских провокаций за рубежом. Он отметил важность усиления совместных усилий по противодействию использованию иностранными разведками несистемной оппозиции и международных террористических организаций для создания общественно-политической нестабильности на территориях России и Азербайджана. Какие выводы можно сделать из этого?

Ответ: Не будем забывать, что до Сергея Нарышкина в Азербайджане побывали и главы спецслужб США и Великобритании. Однако, в отличие от главы Службы внешней разведки России, они не делали каких-либо заявлений. Заявление Нарышкина полно угроз. Одновременно с этим, как контругрозу следует считать обращение группы американских законодателей в Госдепартамент с требованием санкций против Азербайджана. Это общая картина, но для детального анализа потребуется более развернутый ответ. Короче говоря, в борьбе за Южный Кавказ обе стороны хотят, чтобы Азербайджан занял позицию, которая соответствует их интересам. Одна сторона пытается добиться этого путем давления, другая проявляет «заботу и внимание». Критика президентом Алиевым США говорит о том, что «забота» России кажется официальному Баку более привлекательной. Ничего удивительного в этом нет, ведь Россия не только проявляет «заботу и внимание», но и предлагает конкретные рецепты, аналогичные тем, что она предлагала Грузии. Таким образом, Москва пытается показать миру, что Азербайджан на ее стороне. Такая ситуация ограничивает возможности маневра Азербайджану и увеличивает риски для страны. Такова очевидная ситуация.

Вопрос: Могут ли создание новой комиссии и заявления Нарышкина привести к новым арестам? Кто может стать объектом ареста?

Ответ: С теоретической и политико-прагматической точки зрения может произойти и обратное. В период, когда риски стремительно растут, руководство страны может решить отказаться от «услуг» обеих сторон и обратиться к обществу для дконсолидации путем решения внутренних проблем страны. Потому что без участия внутренних факторов любое внешнее воздействие — за исключением военного вмешательства — не может быть эффективным. Конечно, это может звучать как выдача желаемого за действительное, и с этим трудно не согласиться. Более того, существует множество факторов, связанных с внешним влиянием, которые препятствуют такому пути. Поэтому второй путь — репрессивные меры — к сожалению, кажется более убедительным. Что касается того, кто может стать целью, то это во многом зависит от того, какой путь будет выбран.