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(2 минуты назад)
Глава СВР пугает страны Центральной Азии происками Запада

Глава СВР пугает страны Центральной Азии происками Запада

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава СВР пугает страны Центральной Азии происками Запада

После заявлений о происках Запада против Азербайджана и стран Южного Кавказа, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин начал пугать тем же самым страны Центральной Азии.

Выступая на заседании Совета глав органов безопасности стран СНГ В Астане, он заявил, что «Запад намерен использовать уцелевших на Украине боевиков-террористов для дестабилизации Евразии».

"Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона", - цитирует главу СВР агентство ТАСС.

По его словам, на базе ВС США Эт-Танф находится  группа офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины, которые вербуют террористов при помощи спецслужб США и Великобритании и с одобрения турецкой оккупационной администрации в Идлибе.

В тоже время, Нарышкин не объяснил, для чего Запад хочет дестабилизировать Евразию. 

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