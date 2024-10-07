Глава СВР пугает страны Центральной Азии происками Запада
Глава СВР пугает страны Центральной Азии происками Запада
После заявлений о происках Запада против Азербайджана и стран Южного Кавказа, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин начал пугать тем же самым страны Центральной Азии.
Выступая на заседании Совета глав органов безопасности стран СНГ В Астане, он заявил, что «Запад намерен использовать уцелевших на Украине боевиков-террористов для дестабилизации Евразии».
"Есть данные, что после завершения украинского конфликта боевиков предполагается использовать для дестабилизации всего Евразийского региона", - цитирует главу СВР агентство ТАСС.
По его словам, на базе ВС США Эт-Танф находится группа офицеров Главного управления разведки Минобороны Украины, которые вербуют террористов при помощи спецслужб США и Великобритании и с одобрения турецкой оккупационной администрации в Идлибе.
В тоже время, Нарышкин не объяснил, для чего Запад хочет дестабилизировать Евразию.
-
-
- Безопасность
- 7 октябрь 2024 19:29
Политика
-
- 8 октябрь 2024, 16:09
8 октября президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в Кремле. Одна из главных тем их переговоров — нормализация отношений между Баку и Ереваном. До этого российский президент обсудил аналогичный вопрос с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.
-
Милли Меджлис сегодня принял в первом чтении поправки в Кодекс об административных проступках об ужесточении ответственности за загрязнение окружающей среды. Так, за выброс за борт судна мусора и иных предметов, штраф увеличен с 30 до 300 манат.
-
- 8 октябрь 2024, 15:08
На состоявшемся 8 октября заседании Милли Меджлиса Азербайджанской Республики обсуждался проект решения об избрании глав рабочих групп Милли Меджлиса по межпарламентским связям.
-
- 8 октябрь 2024, 14:27
Европейский союз и его государства-члены решительно осуждают усиливающуюся кампанию России по гибридной деятельности против ЕС, его государств-членов и партнеров. Эта деятельность вновь иллюстрирует безрассудное и безответственное поведение России и ее пренебрежение к основанному на правилах международному порядку и международному праву. Об этом говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по Внешней политике и безопасности Жозепа Борреля от 8 октября.
Написать отзыв