Призывы к санкциям: ПАСЕ-Азербайджан-США...

1 октября в ходе сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) состоялись дебаты на тему «Ухудшение ситуации с правами человека, верховенством закона и демократией в Азербайджане». Ранее в этом году мандат азербайджанской делегации в организации не был ратифицирован. Причиной был назван отказ Баку пройти процедуру мониторинга и пригласить организацию для наблюдения за президентскими выборами, намеченными на 7 февраля. В ходе дебатов, состоявшихся на прошлой неделе, некоторые члены ПАСЕ утверждали, что отказ ратифицировать мандат Азербайджана был ошибкой. Однако большинство выступавших заявили, что никаких изменений в сотрудничестве Баку с ПАСЕ не произошло.

5 октября 43 депутата Милли Меджлиса (парламента Азербайджана) обратились с письмом к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову, призвав его пересмотреть отношения с США и расторгнуть соглашения о сотрудничестве в сфере обороны.

Депутаты подготовили это обращение в ответ на письмо группы членов Конгресса США госсекретарю Энтони Блинкену. 3 октября около 60 членов Конгресса США призвали госсекретаря Блинкена оказать давление на президента Азербайджана Ильхама Алиева с целью защиты прав человека и освобождения всех политических заключенных перед климатической конференцией COP29, которая пройдет в Баку в следующем месяце.

Ситуацию обсудил в программе «Сложный вопрос» глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы. Он отметил, что это не первый раз, когда ПАСЕ проводит обсуждения, касающиеся Азербайджана. Попытки принять резолюции, связанные с нарушениями прав человека и политзаключенными, предпринимались и раньше, но благодаря усилиям лоббистов правительства Азербайджана в ПАСЕ эти попытки не увенчались успехом. Однако на этот раз кризис гораздо глубже, что привело к нератификации мандата азербайджанской делегации в организации. Это означает, что в настоящее время в ПАСЕ нет никого, кто мог бы представлять позицию Азербайджана. Поэтому Азербайджану необходимо восстановить полномочия своей парламентской делегации в ПАСЕ.

По словам Сулейманлы, условием этого станет соблюдение обязательств в области прав человека, немедленное и безусловное освобождение всех незаконно заключенных лиц, полное восстановление их гражданских и политических прав, прекращение преследования критически настроенных лиц и возобновление полноценного сотрудничества с докладчиками ПАСЕ и Комитетом против пыток, включая предоставление доступа ко всем местам содержания под стражей, а также снятие законодательных ограничений на свободную деятельность НПО, СМИ и организаций гражданского общества.

Что касается призывов ПАСЕ к Азербайджану обеспечить возвращение армян в Нагорный Карабах и гарантировать восстановление всех их прав, то защитник прав человека считает их несправедливыми и неприемлемыми. Однако на фоне нарушений прав человека, наличия политзаключенных и преследования критических голосов в стране все заявления представителей Азербайджана не заслуживают доверия.

«Правительство Азербайджана должно проводить политику, которая не оставляет места тем, кто стремится использовать проблему прав человека как инструмент давления для достижения определенных целей», — подчеркнул он.

Коснувшись обращения группы депутатов к министру иностранных дел Джейхуну Байрамову с просьбой пересмотреть отношения с США и расторгнуть соглашения о сотрудничестве в сфере обороны, Сулейманлы заявил, что в силу своего географического положения и энергетических ресурсов Азербайджан в настоящее время может себе позволить такие действия. Однако он отметил, что в современном мире события развиваются с калейдоскопической скоростью, и ситуация вскоре может кардинально измениться не в нашу пользу.