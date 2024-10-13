Бехрамоглу: Помимо эпохи Ататюрка, правительства поддерживали писателей-льстецов

В то время как Союз писателей, защищающий свободу слова и права авторов, отмечает полувековой юбилей, бывший президент Атаол Бехрамоглу поделился некоторыми своими мыслями с читателями турецкого издания Yeniçağ.

Назым Хикмет прибыл в Москву в июне 1951 года. Он встретился с государственным министром СССР, ответственным за радио и телевидение, и попросил еженедельно проводить «Час Назыма Хикмета» в турецком разделе зарубежных передач радио. Однако советские власти, опасаясь влияния Назыма на молодежь Анатолии, отклонили эту просьбу. Невозмутимый Назым вызвался быть редактором турецких передач. Вскоре после этого Назым встретился с руководителями Союза писателей, который имел статус даже выше, чем министерства в СССР. В его честь был организован банкет, и было решено, что за его будущие книги будут выплачены значительные гонорары.

Чтобы утолить свою тоску по Турции, Назым иногда ездил в Баку или Ташкент, а иногда встречался с турецкой молодежью в Европе. Однако во время всех этих поездок и встреч за ним следил полковник разведки по имени Ф. Адилов. В 1962 году в Ленинграде состоялась премьера балета молодого азербайджанского композитора Арифа Меликова «Легенда о любви», основанного на пьесе Назыма « История любви ». На гала-вечере Назым, считавший Меликова сыном, выразил свою глубокую скорбь: «Ариф, однажды этот балет будет показан в Анатолии. Ты увидишь его, а я — нет». Почти полвека спустя, когда мы говорили с Меликовым, он сказал: «Печаль в его глазах так же жива в моей памяти, как и вчера».

После того, как Назым Хикмет скончался в Москве 2 июня 1963 года, писателем, с которым Советский Союз имел наибольшие контакты, был Азиз Несин. Когда поэт Константин Симонов предложил: «Мы можем найти микрофильмы рукописей Назыма в наших архивах и передать их вам», Несин ответил: «В нашей организации всего 3-5 членов, и мы выживаем на членские взносы. Что мы будем делать с микрофильмами?» Он указал, что они не могут взять на себя ответственность за архивные документы. Примерно в это же время Несин понял, что создать и поддерживать Союз писателей, как в СССР, не получится, и в его голове начала формироваться другая идея. Как показывают воспоминания Дженгиза Гусейнова, Несин, неспособный смириться со смертью Назыма, занимался «тюркизмом и даже туранизмом» во время своих поездок в Москву, в то время как его семья в Турции терпела большие лишения с каждой поездкой. Несин открыто высказал свои взгляды во время встречи с советскими коллегами-писателями в августе 1965 года:

«Азербайджанский язык — это диалект турецкого. Люди — азербайджанцы, но язык — турецкий (как Америка и английский). Мне понравились Грузия и Армения, но не Азербайджан или Средняя Азия, потому что там люди говорят между собой по-русски». Он отметил, что, хотя знание русского языка необходимо, нельзя терять свой родной язык. «Если влюбленные говорят на разных языках, это значит, что их родной язык потерян». (Родственник Экпера оправдывается: «Но мы учились в Москве».) Несин спросил: «Почему в Грузии и Армении люди говорят на своих языках, а в Азербайджане и Средней Азии — нет? Советский режим одинаков и там, и здесь. Так почему же так происходит? Нужно подумать и исправить это. Советская власть хороша, она создает все возможности для литературы, но молодым людям трудно прокладывать свой собственный путь».

Понимая, что Союз писателей по образцу Союза советских писателей не может быть создан в Турции, Азиз Несин после обширных консультаций с писателями разных поколений турецкой литературы решил создать Синдикат писателей для более эффективной защиты прав авторов. Основателями Синдиката писателей Турции, созданного 4 февраля 1974 года, были Яшар Кемаль, Азиз Несин, Бекир Йылдыз, Адалет Агаоглу, Орхон Мурат Арыбурну, Аднан Озйалчынер, Тургут Уяр, Томрис Уяр, Лейла Эрбиль, Нихат Бехрам и Али Озгентюрк.

После годичного президентства Яшара Кемаля Азиз Несин был избран президентом Синдиката в 1975 году и занимал эту должность до 1989 года. Атаол Бехрамоглу, занимавший пост генерального секретаря во время президентства Несина, был президентом Синдиката в течение двух сроков с 1995 по 1999 год. В 50-ю годовщину Синдиката турецких писателей бывший генеральный секретарь и бывший президент Атаол Бехрамоглу поделился с читателями Yeniçağ некоторыми размышлениями о полувековой борьбе Синдиката и его нынешнем состоянии:

Бехрамоглу: Прежде всего, я должен сказать следующее: в Турции, за исключением эпохи Мустафы Кемаля Ататюрка, правительства поддерживали только авторов и организации, которые им потакали. Мустафа Кемаль Ататюрк, с другой стороны, по-настоящему ценил писателей и поддерживал их, не ожидая ничего взамен.

Yeniçağ: Мустафа Кемаль Ататюрк поддерживал писателей для того, чтобы они его восхваляли, или же для того, чтобы укрепить путь страны к просвещению?

Бехрамоглу: Некоторые писатели были назначены членами парламента во времена Мустафы Кемаля Ататюрка, и им были предоставлены роли в различных секторах государства. Однако не все из них были кемалистами или людьми, которые поддерживали Мустафу Кемаля. Этого никогда не было.

Yeniçağ: Ожидал ли Мустафа Кемаль, что, назначив писателя на должность или обеспечив его избрание членом парламента, они напишут ему хвалебные отзывы?

Бехрамоглу: Я не знаю ничего подобного. У Мустафы Кемаля были интеллектуалы, с которыми он общался и советовался. Это нормально. Но у него не было мысли о том, чтобы его возвеличивали.

Yeniçağ: Ваша работа с Азизом Несином в Синдикате писателей…

Бехрамоглу: Азиз Несин был потрясающим организатором, и я могу сказать, что Синдикат писателей был по сути его детищем.

Я всегда гордился тем, что был его генеральным секретарем. Это полностью добровольная организация, которая выжила за счет членских взносов, а Яшар Кемаль, Асым Безирджи, Октай Акбал и Демирташ Джейхун в разное время были президентами. Только во время пребывания Фикри Саглара на посту министра культуры, после долгой переписки, Синдикату был предоставлен офис. Писатели могут поддерживать Синдикат своими гонорарами, но в Турции авторы эгоистичны и индивидуалистичны, поэтому финансовые проблемы Синдиката писателей никогда не заканчиваются.

Yeniçağ: Обращались ли вы когда-нибудь в государственные учреждения или министерства по поводу положения кого-либо из членов Синдиката писателей?

Бехрамоглу: Я не помню точно. Но это может быть возможно. У нас могут быть пожилые, больные или нуждающиеся писатели. Что может быть естественнее, чем помощь Министерства культуры больному писателю? Писатель не из другой страны, а из этой страны, и правительство также является правительством этой страны. Это не следует путать с личным интересом. Поддержка нуждающегося писателя — это совсем другое дело. Что касается меня, то я могу сказать, что не предвижу, что буду обращаться куда-либо за помощью, ни сегодня, ни в будущем.

Несомненно, для любой организации, которая просуществовала полвека после своего основания, несмотря на все трудности, считается значимым не только в Турции, но и во всем мире. Особенно, если эта организация защищала и продолжает защищать права писателей и свободу мысли и слова, общество должно быть гордым и благодарным, желая успехов ее живым членам и с уважением вспоминая своих усопших членов, поскольку организация приближается к своему столетию.