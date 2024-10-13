Израильские танки уничтожили ворота базы ВСООНЛ на юге Ливана, сообщает ООН

Израильские танки разрушили ворота базы Временных сил ООН в Ливане (ВСООНЛ) на юге страны и вошли на ее территорию, сообщила в воскресенье ООН.

В своем заявлении ВСООНЛ сообщил, что инцидент произошел рано утром в воскресенье на миротворческой позиции в Рамии. Примерно в 04:30 по местному времени, пока миротворцы прятались, два израильских танка «Меркава» «уничтожили главные ворота позиции и ворвались внутрь» объекта. Израильские войска впоследствии «несколько раз требовали выключить свет на базе».

Танки отступили примерно через 45 минут после протеста миротворцев, согласно заявлению ООН, в котором также говорилось, что присутствие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подвергает миротворцев опасности. В 06:40 по местному времени миротворцы на той же позиции сообщили о нескольких выстрелах, произведенных примерно в 100 метрах к северу, сопровождавшихся дымом.

«Пятнадцать миротворцев пострадали от последствий, включая раздражение кожи и желудочно-кишечные реакции, после того, как дым проник в лагерь. Миротворцы проходят лечение», — говорится в заявлении.

Израиль пока не прокомментировал обвинения. Инцидент произошел через несколько часов после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху снова призвал силы ООН уйти из приграничной зоны. В видеообращении к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу Нетаньяху заявил: «Пришло время вывести UNIFIL из опорных пунктов и зон боевых действий Хезболлы».

Армия обороны Израиля неоднократно запрашивала вывод войск UNIFIL, но это требование неизменно отклонялось. Израильские военные утверждают, что боевики Хезболлы располагаются вблизи мест расположения миротворцев и используют их в качестве «живого щита», однако Хезболла отрицает эти обвинения.

Документы, полученные агентством Reuters, свидетельствуют о том, что почти две недели назад израильские военные потребовали, чтобы миротворцы ООН были готовы к передислокации на расстояние более пяти километров от границы для повышения их безопасности.

В четверг глава миротворческих сил ООН Жан-Пьер Лакруа заявил Совету Безопасности, что «безопасность миротворцев находится под растущей угрозой». Хотя миротворцы остаются на своих позициях, оперативная деятельность фактически прекратилась с 23 сентября, а триста человек временно переведены на более крупные базы.

Представитель UNIFIL заявил в четверг, что атаки на сторожевые вышки, камеры, средства связи и осветительные приборы затрудняют миротворцам возможность контролировать ситуацию. Источники ООН выразили обеспокоенность тем, что продолжающиеся израильские атаки могут сделать невозможным надзор за нарушениями международного права.

За последние дни в результате серии ударов по позициям и персоналу миротворческих сил были ранены пять миротворцев, причем большинство нападений приписывается израильским силам.

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони, традиционный сторонник Израиля, в воскресенье поговорила с Нетаньяху по телефону, чтобы осудить израильские атаки. Италия предоставляет более тысячи человек для контингента UNIFIL из 10 000 человек. Франция и Испания, каждая из которых направила около 700 военнослужащих в состав сил, также осудили действия Израиля.

В 1978 году для наблюдения за южным Ливаном были созданы силы UNIFIL. Регион неоднократно становился очагом конфликта: Израиль вторгся в Ливан в 1982 году, оккупировал южный Ливан до 2000 года и вступил в пятинедельную войну против Хезболлы в 2006 году.