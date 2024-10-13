Отчётность по социально-медицинскому страхованию задерживается по вине e-taxes.gov.az
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Экономика
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- 14 октябрь 2024, 15:36
Добыча и экспорт нефти и конденсата в Азербайджане заметно сократились в период с января по сентябрь 2024 года, продолжив тенденцию к снижению по сравнению с предыдущими годами.
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- 14 октябрь 2024, 15:10
Инвестиции в основной капитал в Азербайджане за девять месяцев 2024 года составили 12,7 млрд манатов ($7,5 млрд), что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник Государственный комитет по статистике. Инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,4%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор сократились на 1,6%.
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- 14 октябрь 2024, 15:02
Промышленное производство в Азербайджане за девять месяцев 2024 года выросло на 1,3% в годовом исчислении, достигнув 47,8 млрд манатов ($28,2 млрд), сообщил в понедельник Государственный статистический комитет. Рост был обусловлен ростом на 0,6% в нефтегазовом секторе и на 8,7% в ненефтегазовом секторе.
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- 14 октябрь 2024, 14:50
По состоянию на сентябрь 2024 года рынок труда в Азербайджане продемонстрировал активность, общая занятость достигла 1 754,9 тыс. человек. Рабочая сила почти поровну разделена между государственным и негосударственным секторами, в которых занято 878,3 тыс. и 876,6 тыс. человек соответственно, сообщает Госкомстат.
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