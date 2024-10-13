Отчётность по социально-медицинскому страхованию задерживается по вине e-taxes.gov.az

Инвестиции в основной капитал в Азербайджане за девять месяцев 2024 года составили 12,7 млрд манатов ($7,5 млрд), что на 3,9% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщил в понедельник Государственный комитет по статистике. Инвестиции в нефтегазовый сектор сократились на 8,4%, а инвестиции в ненефтегазовый сектор сократились на 1,6%.