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(8 минут назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Отчётность по социально-медицинскому страхованию задерживается по вине e-taxes.gov.az

Государственная налоговая служба Азербайджана борется с техническими проблемами на своем онлайн-портале e-taxes.gov.az, препятствующими подаче налогов...

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