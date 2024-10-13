Проливные дожди затопили Гаджигабул
Проливные дожди в ночь на 12 октября затоптали райцентр Гаджигабул (120 км западнее Баку).
По различным данным, затоплено около 200 домов.
Причиной паводка стали селевые потоки с прилегающих гор.
Местные власти привлекли строительную технику для борьбы со стихией. Между тем десятки семей не могут попасть к себе домой.
Согласно прогнозам, дожди продолжатся.
Общество
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