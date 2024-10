Проливные дожди затопили Гаджигабул

Проливные дожди в ночь на 12 октября затоптали райцентр Гаджигабул (120 км западнее Баку).

По различным данным, затоплено около 200 домов.

Причиной паводка стали селевые потоки с прилегающих гор.

Местные власти привлекли строительную технику для борьбы со стихией. Между тем десятки семей не могут попасть к себе домой.

Согласно прогнозам, дожди продолжатся.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video