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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Проливные дожди затопили Гаджигабул

Проливные дожди в ночь на 12 октября затоптали райцентр Гаджигабул (120 км западнее Баку).

По различным данным, затоплено около 200 домов.

Причиной паводка стали селевые потоки с прилегающих гор.

Местные власти привлекли строительную технику для борьбы со стихией. Между тем десятки семей не могут попасть к себе домой.

Согласно прогнозам, дожди продолжатся.

 

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