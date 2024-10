Güclü yağışlar nəticəsində Hacıqabulu su basıb

Oktyabrın 12-nə keçən gecə yağan güclü yağış nəticəsində Hacıqabul şəhərini su basıb.

Müxtəlif mənbələrə görə, 200-ə yaxın evi su basıb.

Daşqına səbəb ətrsf dağlardan gələn sel suları olub.

Yerli hakimiyyət orqanları fəlakətlə mübarizə üçün texnika cəlb edib.

Bu arada onlarla ailə evlərinə gedə bilmir.

Yağışların davam edəcəyi proqnozlaşdırılır.

