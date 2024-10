Qroznı şəhərində yanacaqdoldurma məntəqəsində partlayış zamanı dörd nəfər ölüb

Groznının Axmatov rayonu ərazisindəki "Lider" yanacaqdoldurma məntəqəsində qaz çəni partlayıb, dörd nəfər, o cümlədən iki böyük və iki uşaq həlak olub. Yerli hakimiyyət orqanlarının verdiyi məlumata görə, Telegram kanalı "Baza" qurbanların uçub gedən çən tərəfindən ölümcül yaralandığını bildirib. Fövqəladə xidmətlər TASS agentliyinə partlayış nəticəsində yaralananların olduğunu və bir neçə avtomobilin zədələndiyini xəbər verib.

Partlayış məntəqədə təhlükəsizlik qaydalarının pozulması ilə bağlı narahatlıqlar fonunda baş verib. Telegram kanalı SHOT-un məlumatına görə, 2021-ci ildə Rostexnadzor tərəfindən aparılan son yoxlama zamanı məntəqədə doqquz təhlükəsizlik pozuntusu aşkar edilib. Bunlar arasında avtomatik sızma aşkarlama sisteminin olmaması, kompressor boru kəmərində geri dönüş klapanının çatışmazlığı və təhlükəsiz olmayan yükləmə-boşaltma prosedurları yer alır.

Çeçen müxalifət Telegram kanalı 1ADAT-ın xaricdə olan üzvləri yanacaqdoldurma məntəqəsinin Çeçenistan rəhbəri Ramzan Kadırovun ailəsinə məxsus olduğunu iddia edirlər. Onlar Kadırovla əlaqəli məntəqələrdə yoxlamaların tez-tez gecikdirildiyini və kritik pozuntuların aradan qaldırılmadığını iddia etsələr də, bu iddiaları dəstəkləyən dəqiq sübut təqdim etməyiblər.

Fövqəladə Hallar Nazirliyinin məlumatına görə, yanğın artıq söndürülüb, xilasedici dəstələr hazırda dağıntıları təmizləyir. Rusiya İstintaq Komitəsi yanacaqdoldurma məntəqəsinin əməliyyatlarında təhlükəsizlik standartlarına cavab verməyən işlərin aparılması ilə bağlı cinayət işi açıb.

