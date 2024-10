При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека

На АЗС «Лидер» в Ахматовском районе Грозного взорвалась цистерна с газом, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое взрослых и двое детей, сообщают местные власти. Телеграм-канал «База» сообщил, что пострадавшие получили смертельные ранения от удара летящего танка. Экстренные службы сообщили ТАСС, что есть и другие пострадавшие, а также несколько транспортных средств получили повреждения в результате взрыва.

Взрыв произошел на фоне опасений по поводу нарушений безопасности на станции. По данным Telegram-канала SHOT, Ростехнадзор в ходе проверки в 2021 году выявил девять нарушений безопасности. Среди них отсутствие автоматических систем обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на трубопроводе компрессора, небезопасные процедуры погрузки и выгрузки.

Оппозиционеры из чеченского Telegram-канала 1ADAT, работающего из-за рубежа, утверждают, что заправочная станция принадлежит семье лидера Чечни Рамзана Кадырова. Они утверждают, что проверки на связанных с Кадыровым станциях часто задерживаются, а критические нарушения остаются без внимания, хотя и не предоставили конкретных доказательств в поддержку этих заявлений.

По данным МЧС, пожар уже потушен, спасатели сейчас разбирают завалы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту несоблюдения норм безопасности при эксплуатации станции.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video