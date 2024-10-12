При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека
При взрыве на АЗС в Грозном погибли четыре человека
На АЗС «Лидер» в Ахматовском районе Грозного взорвалась цистерна с газом, в результате чего погибли четыре человека, в том числе двое взрослых и двое детей, сообщают местные власти. Телеграм-канал «База» сообщил, что пострадавшие получили смертельные ранения от удара летящего танка. Экстренные службы сообщили ТАСС, что есть и другие пострадавшие, а также несколько транспортных средств получили повреждения в результате взрыва.
Взрыв произошел на фоне опасений по поводу нарушений безопасности на станции. По данным Telegram-канала SHOT, Ростехнадзор в ходе проверки в 2021 году выявил девять нарушений безопасности. Среди них отсутствие автоматических систем обнаружения утечек, отсутствие обратного клапана на трубопроводе компрессора, небезопасные процедуры погрузки и выгрузки.
Оппозиционеры из чеченского Telegram-канала 1ADAT, работающего из-за рубежа, утверждают, что заправочная станция принадлежит семье лидера Чечни Рамзана Кадырова. Они утверждают, что проверки на связанных с Кадыровым станциях часто задерживаются, а критические нарушения остаются без внимания, хотя и не предоставили конкретных доказательств в поддержку этих заявлений.
По данным МЧС, пожар уже потушен, спасатели сейчас разбирают завалы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту несоблюдения норм безопасности при эксплуатации станции.
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