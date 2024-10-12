Еврокомиссар по климатическим действиям о важности прав человека и свободы выражения
Еврокомиссар по климатическим действиям о важности прав человека и свободы выражения
Комиссар ЕС по климатическим действиям Вопке Хукстра в рамках визита в Баку 10-11 октября принял участие в последней министерской встрече перед COP29. Всего за месяц до COP29 в Баку, это стало важной возможностью обсудить такие темы, как климатическое финансирование, международные рынки углеродов, статья 6 Парижского соглашения, адаптация, смягчение последствий, прозрачная отчетность и выполнение обязательства COP28 по ускорению перехода от ископаемого топлива.
В четверг он присоединился к мероприятию высокого уровня по «Дорожной карте к Миссии 1.5», в ходе которого он поделился опытом ЕС в подготовке своего следующего национального вклада в реализацию обязательств с учетом выводов ученых и вовлеченности гражданского общества, говорится в сообщении представительства ЕС в Азербайджане.
Комиссар также присоединился к министерской дискуссии по адаптации к изменению климата и потерям и ущербу. Это было особенно познавательно, так как страны со всего мира не только поделились своим собственным опытом, но также сошлись во мнении о важности для климатического процесса разработки набора показателей для глобальной цели по адаптации.
Затем комиссар Хукстра встретился с Аминой Дж. Мохаммед, заместителем Генерального секретаря ООН и председателем Группы ООН по устойчивому развитию. Они обсудили, на каком этапе находятся переговоры и как продолжить импульс консенсуса COP28.
Поездка комиссара в Баку завершилась встречей с представителями гражданского общества Азербайджана, но которой он заявил о решающем значении «прав человека и свободы выражения», в том числе в достижении целей борьбы с климатическими изменениями. Комиссар также присоединился к молодым студентам-дипломатам для обсуждений в Университете ADA, которые ознаменовал начало мероприятий в рамках «Недели зеленой дипломатии Делегации ЕС в Азербайджане».
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