HRW : Соглашение со страной-организатором COP29 не гарантирует защиту прав человека
HRW : Соглашение со страной-организатором COP29 не гарантирует защиту прав человека
Соглашение между Азербайджаном, как принимающей стороной конференции COP29 и секретариатом Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН), содержит недостатки и двусмысленности, которые вызывают беспокойство за безопасность участников форума, заявила международная правозащитная организация "Human Rights Watch".
https://www.hrw.org/news/2024/10/10/cop29-host-country-agreement-lacks-rights-protections
Организация получила в свое распоряжение копию текста этого соглашения, подписанного в августе 2024 года, которое все еще все еще официально не опубликовано.
В частности, в соглашении, с одной стороны, говорится, что, участники конференции «пользуются иммунитетом от судебного преследования в отношении сказанного или написанного ими и любого совершенного ими действия». В то же время, другой пункт документа требует от участников «уважать законы Азербайджана» и не вмешиваться во «внутренние дела» страны.
«В соглашении нет ясности относительно того, какие действия могут представлять собой «вмешательство» во «внутренние дела» Азербайджана, и применяются ли законы Азербайджана в зоне проведения конференции под управлением ООН? Учитывая строгие ограничения Азербайджана на свободу слова и собраний, которые нарушают международное право в области прав человека, действия участников в зоне проведения конференции, могут стать предметом репрессий, за ее пределами», - отмечает HRW старший адвокат HRW по вопросам охраны окружающей среды и прав человека Мирто Тилианаки.
При этом, HRW напоминает, что на Боннской климатической конференции 2023 года государства-члены РКИК ООН подчеркнули, что «соглашения с принимающими странами должны быть общедоступными и должны соответствовать международному праву в области прав человека».
Всего за несколько недель до COP29 представители гражданского общества, включая активистов, журналистов и правозащитников, все еще не имеют ясного представления о мерах защиты, которые позволят гарантировать соблюдение их прав человека на конференции, указывает HRW.
“РКИК ООН следует публично призвать правительство Азербайджана соблюдать свои обязательства в области прав человека и содействовать проведению климатической конференции, уважающей права человека», - говорится в заключение заявления HRW.
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