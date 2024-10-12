Закир Гасанов призвал армию быть готовой к пресечению «провокаций реваншистских сил»

Закир Гасанов призвал армию быть готовой к пресечению «провокаций реваншистских сил»

В Минобороны Азербайджана 12 октября в формате видеосвязи состоялось совещание с участием руководства военного ведомства, командующих видов войск, руководителей крупных воинских соединений.

Министр обороны Закир Гасанов напомнив высказывания президента Ильхама Алиева подчеркнул, что главной целью армии является наращивание военной мощи и боевых возможностей, а также подготовка профессиональных кадров.

На совещании были проанализированы оперативная обстановка на условной границе и повседневная деятельность подразделений войск, были заслушаны доклады о текущей ситуации, сообщает пресс-служба минобороны.

Министр дал конкретные поручения о «поддержании боеспособности войск на высоком уровне, повышении бдительности, а также готовности к принятию превентивных мер против всех возможных провокаций реваншистских сил на условной границе».