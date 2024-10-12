На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду
На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду
В воскресенье в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, подует северо-восточный ветер.
Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 19-22° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.
По районам Азербайджана, местами ожидаются дожди, грозы, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман, местами подует порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 12-17°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.
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Сообщается, что в Газахском филиале Бакинского государственного университета отравились 18 студентов. Как сообщили Turan в Объединении управления медицинских территориальных подразделений (TƏBİB) Азербайджана, начиная с 19:00 10 октября в Газахскую районную центральную больницу поступило 18 человек с подозрением на отравление.
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Являясь партнером лидера инноваций и скорости - компании "Bakcell", "INMerge" успешно продолжает проведение Инновационного Саммита. В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии под названием "Успешные стратегии ведущих телекоммуникационных компаний".
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