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(11 часов назад)
На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду

На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

На воскресенье синоптики прогнозируют дождливую погоду

В воскресенье в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, ночью и утром местами возможны кратковременные осадки, подует северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 15-19°, днем 19-22° тепла, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба.

По районам Азербайджана, местами ожидаются дожди, грозы, возможен град, в высокогорных районах - снег. Ночью и утром ожидается туман, местами подует порывистый западный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17°, днем 17-22° тепла, в горах ночью 3-8°, днем 10-15° тепла.

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