Арестован «военком» Ходжавендского района
Арестован «военком» Ходжавендского района
В рамках уголовного дела по фактам нарушений закона в структурах Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву задержан глава Ходжавендского районного отделения ведомства, майор Садиг Алиев.
Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана, у следствия возникли обоснованные подозрение в совершении Алиевым деяний, предусмотренных ст. 311.3.2 (получение взятки неоднократно) и ст. 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.
Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.
В последние месяцы были арестованы ряд действующих и бывших «военных комиссаров» и других должностных лиц госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу.
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