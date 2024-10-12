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(11 часов назад)
Арестован «военком» Ходжавендского района

Арестован «военком» Ходжавендского района

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Арестован «военком» Ходжавендского района

В рамках уголовного дела по фактам нарушений закона в структурах Государственной службы Азербайджана по мобилизации и призыву задержан глава Ходжавендского районного отделения ведомства, майор Садиг Алиев.

Как сообщили в пресс-службе Военной прокуратуры Азербайджана, у следствия возникли обоснованные подозрение в совершении Алиевым деяний, предусмотренных  ст. 311.3.2  (получение взятки неоднократно) и  ст. 311.3.3 (получение взятки в крупном размере) УК Азербайджана.

Решением суда в отношении него избрана мера пресечения в виде ареста сроком на 4 месяца.

В последние месяцы были арестованы ряд действующих и бывших «военных комиссаров» и других должностных лиц госслужбы по мобилизации и призыву на воинскую службу.

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