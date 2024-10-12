Азербайджан призвал Нидерланды «не создавать напряженность» в двусторонних отношениях

Официальный Баку осудил две резолюции, принятые 10 октября Палатой представителей парламента Королевства Нидерландов относительно Азербайджана и заявление главы МИД этой страны с которым, тот выступил в ходе обсуждения этих документов.

«Неприемлемо, что глава внешнеполитического ведомства Нидерландов Каспер Вельдкамп во время своего выступления выразил поддержку этим предвзятым резолюциям и призвал к освобождению представителей бывшего сепаратистского режима и террористов, арестованных азербайджанской стороной, представляя их как "военнопленных", - заявил официальный представитель МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

Он с сожалением отметил, что в указанных документах и высказанных мнениях «полностью игнорируются факты, имевшие место военная оккупация Азербайджанских территорий, этническую чистки азербайджанского населения и продолжающиеся территориальные претензии армянской стороны к Азербайджану».

Военная агрессия сопровождались разрушением культурного и религиозного наследия Азербайджана, незаконным вывозом культурных ценностей, что противоречит Гаагской конвенции 1954 года. «Нидерланды, которые игнорировали эти военные преступления, теперь не имеют морального права заявлять, что Азербайджан якобы нацелен на армянские памятники, ссылаясь на ложную армянскую пропаганду», - отметил Гаджизаде.

Он также указал на искажение министром иностранных дел Нидерлландов целей и задач антитеррористических мероприятий проведенных Азербайджаном в сентябре прошлого года.

«Мы хотели бы еще раз напомнить, что эти меры были направлены на устранение продолжающихся военных угроз Азербайджану и незаконных военных формирований.

Лица, которые нидерландская сторона преподносит как "военнопленных", обвиняются в сепаратизме, преднамеренном убийстве, пытках, терроризме и других преступлениях против человечности на азербайджанской территории», - продолжил азербайджанский дипломат.

Азербайджан имеет как право, так и международное обязательство привлечь этих лиц к ответственности в соответствии с международным правом, включая Женевскиую конвенцию 1949 года, Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников, а также местным законодательством.

«Мы призываем нидерландскую сторону отказаться от односторонней позиции, которая противоречит миру в регионе и создает напряженность в азербайджано-нидерландских отношениях", - подчеркнул А.Гаджизаде.

Отметим, что в комментарии МИД Азербайджана не указаны названия резолюций, принятых парламентом Нидерландов.

На сайте законодательного органа этой страны также нет сообщений по данному вопросу.