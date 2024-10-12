Дипломатическое давление Зеленского усиливается в ходе растущего давления на украинском военном фронте

Во второй раз за месяц президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение в Рим, отправляясь в головокружительный тур по европейским столицам, пишет итальянская Corriere della Sera. Первоначально поездка должна была совпасть с саммитом лидеров НАТО в Рамштайне в субботу, но встреча была отменена из-за урагана Милтон, из-за которого президент Джо Байден застрял в Соединенных Штатах. Отмена также отложила важную встречу в узком составе между США, Великобританией, Францией, Германией и лидером Украины.

Не смутившись, Зеленский продолжает свое дипломатическое наступление. Его европейский тур начался в Дубровнике, где он встретился с лидерами Юго-Восточной Европы, а сегодня он находится в Париже для переговоров в Елисейском дворце, прежде чем отправиться на римскую виллу Дориа-Памфили для дискуссий с премьер-министром Италии Джорджией Мелони. Завтра у него будет аудиенция у Папы Франциска в Ватикане, а затем он отправится в Берлин и Лондон для встреч с лидерами Германии и Великобритании, включая премьер-министра Кейра Стармера.

Громкие дипломатические действия Зеленского отражают его веру в то, что настало время для политического решения войны, которое не оставит Украину уязвимой для будущей российской агрессии. «В октябре, ноябре и декабре у нас есть реальный шанс подтолкнуть ситуацию к миру и прочной стабильности», — сказал он. «Условия на местах сейчас дают возможность для решительных действий, чтобы положить конец этой войне к 2025 году».

Однако текущая ситуация для Украины ужасна. Согласно отчету Grand Continent , сентябрь стал месяцем наибольших территориальных потерь для украинских войск с начала войны в 2022 году. Российские войска вернули себе 468 квадратных километров земли, несмотря на тяжелые потери: по оценкам, каждый день погибает или получает ранения около 1000 российских солдат.

Украинские военные растянуты вдоль фронта Донбасса, их силы перегружены живой силой и ресурсами. Даже решение Зеленского начать вторжение в Курскую область России в начале августа имело обратный эффект. То, что должно было продемонстрировать устойчивость Украины к внешним покровителям, привело к тому, что элитные украинские подразделения оказались изолированы на российской территории, не имея возможности укрепить украинские позиции вдоль линии соприкосновения на Донбассе. Украинские чиновники опасаются, что отступление из Курска может подвергнуть их войска дальнейшему российскому наступлению в Сумскую область, прямо через границу.

Несмотря на эти неудачи, план Зеленского имеет определенную логику. Поскольку осенние дожди, как ожидается, остановят российское наступление, Киев надеется перегруппироваться и укрепить свою оборону тысячами новых ракет от западных союзников. Однако в политическом плане Зеленский ходит по канату. Он знает, что официальная уступка любой из оккупированных территорий будет крайне непопулярна среди украинской общественности. Вместо этого он, похоже, готов вести переговоры о прекращении огня вдоль нынешних линий фронта, воздерживаясь при этом от признания каких-либо новых официальных границ. Взамен Украина ищет надежные западные обязательства, начиная с гарантий безопасности от Соединенных Штатов, подобных тем, которые были предоставлены Японии, Южной Корее и Филиппинам.

На своих встречах с европейскими лидерами Зеленский, скорее всего, будет настаивать на гарантиях быстрого вступления Украины в Европейский Союз. Такой шаг обеспечил бы Украине столь необходимую траекторию роста и долгосрочную стабильность.

Но на пути мира стоит президент России Владимир Путин, чьи амбиции простираются далеко за пределы территорий, уже захваченных в результате кровопролития. Путин стремится политически дестабилизировать Украину и установить контроль над будущим страны. Российский оборонный бюджет должен вырасти до 130 миллиардов долларов в 2025 году по сравнению со 108 миллиардами долларов в этом году, в то время как доходы Москвы от продажи нефти, как ожидается, достигнут 190 миллиардов долларов в 2024 году — больше, чем до начала войны. Пока санкции не ударят сильнее и не ослабят военную машину России, у Путина мало стимулов садиться за стол переговоров.

Для Зеленского ближайшие месяцы будут критически важными как на поле боя, так и на дипломатической арене, поскольку Украина сталкивается с растущими вызовами в своей борьбе за суверенитет и безопасность.