Российские военные начали масштабное контрнаступление против украинских сил в Курской области, согласно отчету украинской мониторинговой группы Deepstate. Проект, отслеживающий передвижения военных, сообщил в четверг вечером, 10 октября, что российские подразделения добиваются успехов в районах Кореневский, Суджанский и Глушковский. Российские блогеры, выступающие за войну, и каналы Telegram подтвердили эти заявления, предположив скоординированное наступление со стороны сил Москвы.

Telegram-канал «Рыбарь», тесно связанный с Министерством обороны России, заявил, что российские войска практически выбили украинские силы из Глушковского района. Между тем, канал «Два майора» сообщил, что российские войска продвинулись в районе села Зеленый Шлях Суджанского района. В Кореневском районе украинские войска, как сообщается, только за 10 октября потеряли более 38 квадратных километров территории. Telegram-канал «Агентство» отметил, что это самая большая однодневная территориальная потеря Украины в Курской области за последний месяц.

Российские войска добились дополнительных успехов, сообщает Telegram-канал North Wind. К вечеру 10 октября российские войска, как сообщается, захватили пять населенных пунктов и окружили не менее двух украинских батальонов, перерезав два ключевых маршрута снабжения и эвакуации. 11 октября командир чеченского спецподразделения «Ахмат» Апти Алаудинов заявил в интервью «Комсомольской правде», что российские войска отбили 15 населенных пунктов в Курской области.

Несмотря на эти успехи, украинский проект Deepstate 11 октября описал ситуацию в регионе как «сложную, но контролируемую». В проекте говорилось, что российские войска понесли тяжелые потери во время своих атак и могут столкнуться с трудностями при удержании недавно захваченных позиций. По данным Deepstate, интенсивные бои продолжались в районе села Любимовка.

Независимый военный аналитик Ян Матвеев поддержал эти оценки, отметив, что истинные масштабы российского наступления остаются неясными из-за «тумана войны». Как украинские, так и российские источники сообщали о собственных успехах, что усложнило попытки проверки событий на местах.

Главнокомандующий Украины Александр Сырский подтвердил в документальном фильме от 10 октября, что Россия перебросила около 50 000 солдат в Курскую область, перебросив силы из Запорожья, Херсона и Краматорска. Сырский предположил, что эта передислокация может облегчить оборонительные операции Украины в других областях, сообщает РБК-Украина. Однако концентрация российских войск в Курской области представляет собой значительную проблему для украинских военных планировщиков по мере развертывания битвы.

Российское контрнаступление в Курске добавляет еще один уровень сложности к более широкому конфликту, поскольку обе стороны продолжают оспаривать контроль над критически важными районами. По мере усиления боевых действий ситуация на местах остается нестабильной, что имеет значительные последствия для военных стратегий как России, так и Украины в будущем.