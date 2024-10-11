Джон Подеста: Утверждения, что Госдепартамент пишет письма от имени конгрессменов - необоснованы

Старший советник президента США по климатической политике Джон Подеста опроверг утверждения официального Баку, что письмо группы конгрессменов с призывом ввести санкции против властей Азербайджана написано в Госдепартаменте.

В ходе брифинга в пятницу в Баку, комментируя по просьбе Turan эти обвинения, он сказал, что сила американской демократии в разделении властей.

«У нас равные ветви власти. Президент и исполнительная власть не контролируют Конгресс в Соединенных Штатах. Именно это стало одной из самых важных и долговечных причин, по которым наша демократия сильна. Они говорят то, что думают. Мы говорим то, что думаем.

Наши взгляды из исполнительной власти хорошо известны. И утверждение о том, что мы каким-то образом контролируем действия людей на Капитолийском холме, в нашей системе невозможно. У них независимый статус», - отметил Подеста.

Касаясь содержания письма конгрессменов он сказал: «В письме отражена их озабоченность правами человека в Азербайджане. Это их собственные независимые взгляды. Они не подвержены влиянию госсекретаря или кого-либо еще из исполнительной власти. Поэтому правильно будет спросить подписавших это письмо, почему они придерживаются таких взглядов.

Президент и госсекретарь не влияют и не пишут письма для независимой ветви власти, у которой есть свои полномочия в соответствии с Конституцией, чтобы делать то, что она считает нужным», - подчеркнул Подеста.

Отвечая на вопрос о правах человека в Азербайджане, который он поднял на встрече с Ильхамом Алиевым, старший советник сказал, что данная тема периодически обсуждается между Вашингтоном и Баку. Госсекретарь Блинкен периодически обсуждает эту тему с главой МИД и президентом Азербайджана.

По его словам, руководство Азербайджана обещало выполнять свои обязательства в рамках ОБСЕ по правам человека и свободы прессы.

«Поэтому, мы ожидаем, что власти выполнят свои обезательства», - заключил старший советник.

