Продлен срок ареста лидеров карабахских сепаратистов
Продлен срок ареста лидеров карабахских сепаратистов
Согласно сообщению Генеральной прокуратуры Азербайджана, решением Бинагадинского суда Баку продлен срок ареста ранее арестованных лидеров карабахских сепаратистов: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна и Рубена Варданяна.
Соответствующее представление в суд поступило от Следственного управления Генеральной прокуратуры и Генерального прокурора Азербайджана.
Примечательно, что совсем недавно сам генпрокурор Кямран Алиев заявил журналистам, что расследование дел лидеров карабахских сепаратистов завершено и дела направлены в суд. Какова причина изменения ситуации, неизвестно. Не сообщается также на какой срок продлен арест.
Напомним, что указанные лица были арестованы после операции ВС Азербайджана в сентябре 2023 года в Карабахе. Сепаратисты обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и др.
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