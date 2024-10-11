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(1 час назад)
Продлен срок ареста лидеров карабахских сепаратистов

Продлен срок ареста лидеров карабахских сепаратистов

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Продлен срок ареста лидеров карабахских сепаратистов

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры Азербайджана, решением Бинагадинского суда Баку продлен срок ареста ранее арестованных лидеров карабахских сепаратистов: Аркадия Гукасяна, Бако Саакяна, Араика Арутюняна, Давида Бабаяна, Давида Ишханяна, Левы Мнацаканяна, Давида Манукяна и Рубена Варданяна.

Соответствующее представление в суд поступило от Следственного управления Генеральной прокуратуры и Генерального прокурора Азербайджана.

Примечательно, что совсем недавно сам генпрокурор Кямран Алиев заявил журналистам, что расследование дел лидеров карабахских сепаратистов завершено и дела направлены в суд.  Какова причина изменения ситуации, неизвестно. Не сообщается также на какой срок продлен арест.

Напомним, что указанные лица были арестованы после операции ВС Азербайджана в сентябре 2023 года в Карабахе. Сепаратисты обвиняются в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме, финансировании терроризма, убийствах, создании незаконных вооруженных формирований и др.

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