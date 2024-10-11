Генеральный директор Tesla Илон Маск представил роботакси «Cybercab», обещающее революцию в городском транспорте

САН-ФРАНЦИСКО, 11 октября (Рейтер) - Генеральный директор Tesla Inc (TSLA.O) Илон Маск в среду представил новое роботакси компании «Cybercab» — ​​полностью автономное электрическое транспортное средство, призванное произвести революцию в сфере городского транспорта и сократить заторы в крупных городах по всему миру.

Выступая на долгожданном мероприятии во Фремонте, Калифорния, Маск представил футуристическое транспортное средство, которое отличается минималистичным дизайном и отсутствием руля и педалей. Генеральный директор описал Cybercab как «ключевой шаг к реализации долгосрочной цели Tesla по устойчивой, общей мобильности», добавив, что роботакси может поступить в производство уже в 2025 году.

«Cybercab представляет собой будущее личного транспорта», — сказал Маск ликующей публике. «Это автомобиль, созданный специально для автономности, в основе которого безопасность и эффективность».

Анонс знаменует собой последний шаг Tesla в сторону технологии беспилотного вождения, поскольку компания стремится конкурировать с такими конкурентами, как Waymo, подразделение беспилотного вождения Alphabet Inc (GOOGL.O) и Cruise от General Motors Co (GM.N). Маск заявил, что усовершенствованная система полного беспилотного вождения (FSD) Cybercab, которая использует передовые нейронные сети и новое сенсорное оборудование, позволит автомобилю перемещаться по сложной городской среде без вмешательства человека.

Tesla не раскрыла цену Cybercab, но указала, что планирует предлагать услугу через приложение для заказа поездок, которое позволит пользователям вызывать поездки аналогично тому, как они используют такие платформы, как Uber и Lyft. По словам Маска, эксплуатационные расходы парка роботакси будут «значительно ниже», чем у традиционных такси, что может подорвать рынок городской мобильности.

Объявление поступило в то время, когда Tesla находится под пристальным вниманием регуляторов по поводу безопасности ее существующих функций автономного вождения. В прошлом месяце Национальная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) начала расследование нескольких аварий с участием системы автопилота Tesla.

Маск кратко ответил на эти опасения, заявив, что безопасность остается наивысшим приоритетом Tesla. «Каждый Cybercab будет оснащен резервными системами безопасности и пройдет тщательное тестирование перед развертыванием», — отметил он.

Акции Tesla выросли на 3,5% в ходе внебиржевых торгов после объявления, что отражает оптимизм инвесторов относительно последних инноваций компании. Аналитики, однако, по-прежнему осторожны в отношении сроков и нормативных препятствий.

«У Tesla амбициозные цели, но путь к полностью автономному роботакси полон трудностей», — сказал Дэн Айвс, аналитик Wedbush Securities. «Ключевыми факторами будут исполнение и одобрение регулирующих органов».

В случае успеха Cybercab может иметь далеко идущие последствия для городского планирования и экономики транспорта, что может привести к значительному сокращению числа владельцев автомобилей и изменить будущее городов.

Ожидается, что Tesla представит более подробную информацию о стратегии развертывания Cybercab на ежегодном собрании акционеров в декабре.