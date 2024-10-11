Книги лауреата Нобелевской премии Хан Кана разлетаются с полок в Южной Корее

Южнокорейский писатель Хан Кан, лауреат Нобелевской премии по литературе за 2024 год, принимает участие в пресс-конференции в Сеуле, Южная Корея, на этой фотографии, сделанной 14 ноября 2023 года. Ренхап, REUTERS/Файл

СЕУЛ, 11 октября (Рейтер) - В пятницу жители Южной Кореи бросились в книжные магазины и обрушили обстрел на онлайн-платформы в ажиотаже, чтобы скупить романы Хан Кан, знаменитой южнокорейской писательницы, после ее неожиданной победы в Нобелевской премии по литературе 2024 года.

Kyobo Book Centre, крупнейшая сеть книжных магазинов Южной Кореи, сообщила о резком росте продаж, при этом многие из произведений Хан были распроданы практически мгновенно. Внезапный рост спроса привел к опасениям относительно длительной нехватки ее работ в ближайшем будущем.

«Это первый случай, когда корейский автор получил Нобелевскую премию по литературе, и я в восторге», — сказал Юн Ки Хон, 32-летний читатель в книжном магазине Kyobo в Сеуле. «Я никогда не думал, что книга, изначально написанная на корейском языке, может получить такую ​​престижную награду».

Хан, известная своими поэтическими и вызывающими воспоминания произведениями, попала в заголовки международных новостей с ее романом « Вегетарианка» , удостоенным премии Man Booker International Prize 2016. С тех пор эта книга считается катализатором ее растущего мирового признания, кульминацией которого стало объявление о присуждении ей Нобелевской премии в четверг.

«Произведения моей дочери очень тонкие, красивые и грустные», — сказал репортерам отец Хан, Хан Сын Вон, сам известный писатель. «Именно способность переводчика передать уникальный колорит корейского языка помогла ей достичь этого успеха».

Вскоре после объявления несколько веб-сайтов книжных магазинов рухнули под натиском посетителей. К утру пятницы девять из десяти самых продаваемых книг в Kyobo были книгами Хан, что отражает возобновившийся интерес к ее работам по всей стране.

Романы Хан Кана часто затрагивают бурную историю Южной Кореи, исследуя темы насилия, травм и коллективной памяти. «Человеческие поступки» , роман, посвященный восстанию в Кванджу 1980 года, описывает жестокость военных репрессий, которые привели к гибели сотен мирных жителей.

Ким Чан-бом, глава ассоциации семей жертв резни на Чеджу, похвалил роман Хан « Мы не расстаемся» , в котором размышляет о восстании на Чеджу 1948-1954 годов, в ходе которого погибли тысячи людей. «Ее работа помогает исцелить боль и травмы как жертв, так и выживших», — сказал Ким.

Победа Хан вызвала эмоциональный отклик у других групп, затронутых историческими событиями, изображенными в ее романах. «Персонажи в Human Acts — это люди, которых мы видим каждый день в Кванджу. Это признание невероятно трогательно», — сказал Пак Ган Бэ, директор фонда, чтящего память жертв резни в Кванджу.

Несмотря на национальное и международное признание, Хан решила оставаться в тени, отказавшись от интервью в СМИ и публичных появлений после объявления. Ее отец заявил в пятницу, что она, возможно, продолжит избегать внимания.

«Учитывая напряженный конфликт в таких местах, как Украина и Газа, она посчитала, что было бы неуместно праздновать открыто», — сказал Хан Сын Вон. «Она хочет сосредоточиться на своей работе, а не на себе».

Объявление о присуждении Нобелевской премии застало Хан врасплох, поскольку автор изначально сочла это шуткой, добавил ее отец.

Получив Нобелевскую премию, Хан Кан присоединился к небольшой, но влиятельной группе писателей, которые вывели корейскую литературу на передовые позиции мировой сцены.