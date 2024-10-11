Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и понижении температуры
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и понижении температуры
В субботу на Апшероне ожидаются интенсивные осадки с грозой.
По регионам страны нестабильная погода продлится до 15 октября. В эти дни на большей части страны пройдут ливни с грозами и градом. В высокогорье пойдет снег.
В этот период температура воздуха понизится на 5-10°. В реках повысится уровень воды. На реках Малого Кавказа и в Лянкяран–Астаринской зоне ожидаются сели.
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Являясь партнером лидера инноваций и скорости - компании "Bakcell", "INMerge" успешно продолжает проведение Инновационного Саммита. В первый день мероприятия генеральный директор Bakcell Клаус Мюллер принял участие в панельной дискуссии под названием "Успешные стратегии ведущих телекоммуникационных компаний".
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