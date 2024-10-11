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(1 час назад)
Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и понижении температуры

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и понижении температуры

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Синоптики предупреждают об ухудшении погоды и понижении температуры

В субботу на Апшероне ожидаются интенсивные осадки с грозой.

По регионам страны нестабильная погода продлится до 15 октября. В эти дни на большей части страны пройдут ливни с грозами и градом. В высокогорье пойдет снег.

В этот период температура воздуха понизится на 5-10°. В реках повысится уровень воды. На реках Малого Кавказа и в Лянкяран–Астаринской зоне ожидаются сели.

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