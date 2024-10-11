Нобелевская премия мира 2024 года: японская группа переживших атомную бомбардировку Nihon Hidankyo награждена за пропагандистскую деятельность

Сопредседатель Nihon Hidankyo Тошиюки Мимаки, переживший атомную бомбардировку Хиросимы в 1945 году, на пресс-конференции в Хиросиме, Япония, 11 октября 2024 года, Kyodo/через REUTERS

Осло, Норвегия — В историческом решении, которое подчеркивает продолжающуюся глобальную борьбу с распространением ядерного оружия, Нобелевская премия мира за 2024 год была присуждена Nihon Hidankyo, Японской конфедерации организаций жертв атомных и водородных бомб. Престижная награда отмечает неустанную пропаганду группой ядерного разоружения и ее непоколебимую приверженность представлению голосов выживших после атомных бомбардировок (хибакуся).

Объявляя о награждении на церемонии в Осло, Норвежский Нобелевский комитет похвалил многолетние усилия Nihon Hidankyo по повышению осведомленности о катастрофических последствиях ядерного оружия для человека и окружающей среды. Организация была отмечена за ее роль в сохранении свидетельств хибакуся, которые пережили атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, и за ее постоянные усилия по содействию международному миру и безопасности.

«Страдания хибакуся и мужественная борьба Нихон Хиданкё служат мощным напоминанием о разрушениях, вызванных ядерным оружием, и о необходимости гарантировать, что такие ужасы никогда не повторятся», — сказала Берит Рейсс-Андерсен, председатель Нобелевского комитета. «Их пропаганда сохраняла память об атомных бомбардировках на протяжении почти восьми десятилетий и продолжает формировать глобальный дискурс о нераспространении ядерного оружия и разоружении».

Наследие адвокации и устойчивости

Основанная в 1956 году, Nihon Hidankyo является единственной национальной организацией, представляющей интересы выживших после бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Миссия группы выходит за рамки защиты благополучия и прав хибакуся, фокусируясь также на отмене ядерного оружия во всем мире. Благодаря членству в организации, насчитывающему тысячи выживших и сторонников, организация сыграла важную роль в обеспечении медицинской поддержки хибакуся и обеспечении того, чтобы их опыт был включен в глобальные дискуссии о мире и безопасности.

В течение десятилетий Nihon Hidankyo активно сотрудничает с международными организациями, включая Организацию Объединенных Наций и Международную кампанию за отмену ядерного оружия (ICAN), лауреата Нобелевской премии мира. Благодаря этим партнерствам группа внесла вклад в достижение важных вех, таких как принятие Договора о запрещении ядерного оружия (TPNW) в 2017 году.

Нобелевский комитет отметил роль Nihon Hidankyo в повышении осведомленности о гуманитарных последствиях применения ядерного оружия, подчеркнув важность их дальнейшей пропаганды на фоне растущей геополитической напряженности и риска ядерного конфликта.

Голоса хибакуся находят отклик во всем мире

Представители Nihon Hidankyo, отреагировав на это заявление, выразили благодарность и подтвердили свою приверженность делу ядерного разоружения. «Эта награда — не просто признание наших усилий, но и дань уважения хибакуся, которые посвятили свою жизнь предупреждению мира об опасностях ядерного оружия», — сказал Теруми Танака, один из лидеров группы и выживший в Хиросиме.

Танака, который делился своей историей с международной аудиторией более пяти десятилетий, подчеркнул срочность повестки дня разоружения. «Мы должны помнить, что ядерное оружие — это не просто оружие массового поражения, это оружие массовых страданий. Нобелевская премия мира укрепляет нашу решимость продолжать выступать за мир, свободный от ядерного оружия».

Глобальные реакции и будущие последствия

Решение чествовать Nihon Hidankyo получило похвалу от мировых лидеров и сторонников мира по всему миру. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, сам родом из Хиросимы, поздравил группу и подчеркнул важность их работы. «История Hibakusha является мощным свидетельством ужасов ядерного оружия, и эта награда — призыв к международному сообществу удвоить усилия по ядерному разоружению», — заявил Кисида.

ICAN также приветствовала решение Нобелевского комитета, назвав его значительным стимулом для движения за разоружение. «Вклад Nihon Hidankyo в повестку дня ядерного разоружения неоценим. Их пропаганда гарантирует, что человеческое измерение ядерного оружия останется на переднем крае глобальных политических дискуссий», — говорится в заявлении организации.

Поскольку Nihon Hidankyo получает мировое признание за свои усилия, эксперты полагают, что Нобелевская премия оживит дискуссии по ядерному разоружению, особенно в то время, когда мировые запасы ядерного оружия остаются высокими и возникают новые угрозы. Ожидается, что награда окажет давление на ядерные государства, чтобы они вступили в переговоры по разоружению, и может повлиять на предстоящие международные переговоры.

Новая глава в борьбе за мир

Нобелевская премия мира 2024 года символизирует больше, чем просто признание прошлых страданий; она представляет собой громкий призыв к будущему без ядерных угроз. Для Nihon Hidankyo и Hibakusha борьба за мир продолжается, движимая глубоко укоренившейся верой в необходимость уничтожения ядерного оружия и почтения памяти погибших в Хиросиме и Нагасаки.

Пока весь мир размышляет о лауреате этого года, послание хибакуся остается ясным: уроки прошлого должны вести нас к более мирному и безопасному будущему, в котором ужасы ядерной войны станут достоянием истории и никогда не повторятся.