Экономика Азербайджана, сильно зависящая от доходов от нефти, сталкивается с суровым предупреждением в отчете Carbon Tracker за 2021 год «За пределами нефтяных государств: срочная необходимость снижения зависимости от нефти в контексте энергетического перехода». В отчете Азербайджан отнесен к числу наиболее уязвимых стран, зависящих от нефти, и отнесен к «5-й группе» — категории, зарезервированной для стран, в которых, как ожидается, в течение следующего десятилетия спад доходов от нефти и газа превысит 40%. В эту группу входят Ангола, Бахрейн, Тимор-Лешти, Экваториальная Гвинея, Оман и Южный Судан, что указывает на общие экономические риски для этих государств.

Результаты являются частью более широкой оценки, в которой 40 стран мира, зависящих от нефти, по прогнозам, столкнутся со средним падением доходов на 46% из-за более строгой политики в области климата и достижений в области альтернативной энергетики. Такие изменения могут привести к совокупным потерям в размере 9 триллионов долларов, что говорит о предстоящихе экономических проблемах. В отчете подчеркивается социальное воздействие этих изменений, поскольку в 19 странах, находящихся в наиболее высокой степени риска, проживает более 400 миллионов человек. По словам экономиста Губада Ибадоглу, в Азербайджане дефицит доходов может составить до 68%, что приведет к значительному сокращению государственных услуг и масштабной потере рабочих мест.

Параллельно с этим долгосрочные экономические прогнозы Всемирного банка рисуют столь же мрачную картину для Азербайджана. В рамках текущей политики модель долгосрочного экономического роста Всемирного банка (LTGM) предсказывает экономическую стагнацию со средним годовым ростом ВВП всего на 0,5% с 2024 по 2050 год. За этот период ожидается рост ВВП на душу населения всего на 11%, что указывает на ограниченные перспективы роста без существенного пересмотра политики.

В меморандуме Всемирного банка 2022 года об экономике Азербайджана подчеркиваются структурные проблемы, включая сокращение и старение населения наряду с сокращением запасов углеводородов. В отчете говорится, что без решительного поворота в сторону диверсификации слабость несырьевого частного сектора будет оказывать дальнейшее давление на экономику страны. Эти факторы могут помешать развитию Азербайджана, оставив страну уязвимой, поскольку мировые энергетические рынки переходят от ископаемого топлива к возобновляемым источникам энергии.