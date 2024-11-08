Бывший комбриг заявил о запрете на выезд из Азербайджана
Бывший комбриг заявил о запрете на выезд из Азербайджана
Член Общественного совета талышей Азербайджана (ОСТА), полковник запаса Микяил Гаджиев 7 ноября не смог вылететь из Баку в Екатеринбург. Об этом он сообщил агентству Turan.
По словам Гаджиева, его сначала пропустили через пограничный контроль, но потом вернули и заявили, что ему введен «стоп» на выезд из Азербайджана со стороны МВД страны.
Гаджиеву предложили обратиться за разъяснениями в органы полиции по месту прописки, то есть в Лянкаран.
Гаджиев сказал, что 8 ноября сегодня звонил в полицию и в МВД, но прояснить причины запрета не смог. Наоборот, ему сказали, что ограничений в отношении него не вводилось.
Получить комментарии в МВД не удалось.
Гаджиев является участников первой Карабахской войны, инвалид второй группы. Полковник командовал 704-ой бригадой. В 1993 году был арестован по делу о «Талыш-муганской республики» и осужден на 15 лет, в 2004 году помилован.
Гаджиев имеет гражданства Азербайджана и России и в последние годы проживает переменно в обоих странах. Несколько месяцев назад он приехал в родное село Холмили Лянкаранского района, а затем отбыл в США для лечения.
Две недели назад Гаджиев вернулся в Лянкаран и сообщил талышским активистам о слежке за собой. Гаджиев входит также в Комитет защиты прав талышского исследователя Игбала Абилова, арестованного в июле этого года по обвинению в госизмене, разжигании межнациональной ненависти и призывах против государства.
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