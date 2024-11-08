Запад хотел, чтобы Азербайджан смирился с оккупацией – И.Алиев

“44-дневная Отечественная война – это славная история, наша блестящая Победа. Мы пролили на поле боя кровь мучеников как Первой Карабахской войны, так и Второй Карабахской войны, а также антитеррористической операции и восстановили нашу территориальную целостность и суверенитет”. Об этом 8 ноября заявил глава государства Ильхам Алиев на открытии Парка Победы в Баку.

«Наши земли находились под оккупацией в течение 30 лет, азербайджанский народ и руководство Азербайджана так и не смирились с этой оккупацией. Хотя многие страны, стоящие за Арменией, разными методами пытались заставить нас смириться с этой оккупацией. Азербайджанский народ прекрасно помнит, что великие державы, посредники, которые якобы пытались решить армяно-азербайджанский конфликт, неоднократно заявляли, что военного решения этого конфликта не существует. Что они хотели сказать азербайджанскому народу? Они хотели сказать, что мы должны смириться с этой оккупацией. Потому что это было именно то, что они планировали. В их планы входило не решение вопроса, не прекращение оккупации, а сохранение азербайджанских земель под армянской оккупацией навсегда», - сказал Алиев.

Он обвинил «западных поклонников» Армении, что они хотят сделать из Армении «голубя мира». Все сопредседатели Минской группы 30 лет стояли за Арменией: кто-то давал бесплатно оружие, кто давал деньги, кто давал и оружие и деньги, оказывая политическую поддержку, чтобы сохранить наши земли под оккупацией», - продолжил Алиев.

Антитеррористическая операция в сентябре 2023 года, продлившаяся всего несколько часов, стала очередным уроком для сеапаратистов. Сейчас на земле Карабаха не осталось и от них и следа.

«Итогов Второй карабахской войны и антитеррористической операции достаточно, чтобы Армения сделала правильные шаги. Однако есть один вопрос, и не следует забывать, что сегодня антиазербайджанские силы, не желающие смириться с этой ситуацией, исламофобы и азербайджанофобы, проживающие в некоторых западных столицах, подстрекают Армению к новой войне. Это может стать полной трагедией для армянского государства, и я неоднократно пытался объяснить армянской стороне, как в своих официальных выступлениях, так и в ходе контактов, что они должны держаться от этого подальше. Армения должна отказаться от политики гонки вооружений, ее следует остановить, я говорил это много раз, и они знают, что им следует обратить внимание на мои слова. Еще не поздно, прекратите, они никогда не смогут с нами конкурировать», - сказал Алиев.

44-дневная Отечественная война и Антитеррористическая операция, наша Победа – это не только поражение Армении, но горькое и унизительное поражение тех, кто за ней стоит. Именно поэтому на Западе ведется дискредитация Азербайджана, клевета и шантаж с использованием медиаресурсов и подконтрольных им НПО - источников фейковых новостей, продолжил он.

* Указом главы государства от 3 декабря 2020 года было решено создать комплекс Отечественной войны и Музей Победы. Территория парка составляет 10 гектаров. Как символ 44-дневной войны у входа построена Арка Победы высотой 44 метра и состоящая из 44 колонн.