Над Площадью Флага вновь поднят азербайджанский триколор
Над Площадью Флага вновь поднят азербайджанский триколор
Сегодня на Площади Флага вновь был поднят государственный флаг Азербайджана.
Впервые флаг на этой площади был поднят 1 сентября 2010 года.
До 2011 г. флагшток, который был установлен на площади и считался самым высоким в мире (162 м ) и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако потом этот рекорд побил Душанбе.
Бакинский флаг размером 75 на 35 м и весом около 350 кг. не выдерживал бакинского ветра и часто рвался. Три года назад началась реконструкция площади и флагштока.
В мае 2024 года в Баку началась установка самой высокой в мире платформы флагштока. Общая высота мачты составляет 191 метр.
Организация Книги рекордов Гиннеса подтвердила, что вновь установленный государственный флаг Азербайджана является самым большим флагом в мире.
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