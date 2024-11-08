  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy14.10 C
  • Суббота, 9 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(58 минут назад)
Над Площадью Флага вновь поднят азербайджанский триколор

Над Площадью Флага вновь поднят азербайджанский триколор

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Над Площадью Флага вновь поднят азербайджанский триколор

Сегодня на Площади Флага вновь был поднят государственный флаг Азербайджана.

Впервые флаг на этой площади был поднят 1 сентября 2010 года.

До 2011 г. флагшток, который был установлен на площади и считался самым высоким в мире (162 м ) и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако потом этот рекорд побил Душанбе.  

Бакинский флаг размером 75 на 35 м и весом около 350 кг. не выдерживал бакинского ветра и часто рвался. Три года назад началась реконструкция площади и флагштока.

В мае 2024 года в Баку началась установка самой высокой в мире платформы флагштока. Общая высота мачты составляет 191 метр.

Организация Книги рекордов Гиннеса подтвердила, что вновь установленный государственный флаг Азербайджана является самым большим флагом в мире.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей