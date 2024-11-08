Над Площадью Флага вновь поднят азербайджанский триколор

Сегодня на Площади Флага вновь был поднят государственный флаг Азербайджана.

Впервые флаг на этой площади был поднят 1 сентября 2010 года.

До 2011 г. флагшток, который был установлен на площади и считался самым высоким в мире (162 м ) и попал в Книгу рекордов Гиннесса. Однако потом этот рекорд побил Душанбе.

Бакинский флаг размером 75 на 35 м и весом около 350 кг. не выдерживал бакинского ветра и часто рвался. Три года назад началась реконструкция площади и флагштока.

В мае 2024 года в Баку началась установка самой высокой в мире платформы флагштока. Общая высота мачты составляет 191 метр.

Организация Книги рекордов Гиннеса подтвердила, что вновь установленный государственный флаг Азербайджана является самым большим флагом в мире.