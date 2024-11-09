Беспокоит ли правительство Азербайджана падение цен на нефть при правлении республиканцев

Дональд Трамп, кандидат от Республиканской партии, вновь одержал победу после 4-летнего перерыва на президентских выборах, состоявшихся в США 5 ноября. Возвращение Трампа породило множество вопросов, касающихся как мирового порядка, так и касающихся регионов.

Не секрет, что правительство Азербайджана желало победы Трампа на выборах. В своем выступлении на медиафоруме «Разоблачение дезинформации: борьба с дезинформацией», состоявшемся в Шуше 20 июля, президент Азербайджана заявил, что отношения между Баку и Вашингтоном были более продуктивными во время президентства Трампа: «Действительно, наши связи с республиканской администрацией были особенно успешными и нацеленными на результат. Более того, наше сотрудничество во время президентства Трампа было весьма эффективным, построенным на взаимном уважении и глубокой признательности за взаимную поддержку».

Однако многие эксперты утверждают, что нефтезависимая экономика, на которую в значительной степени опирается правительство Азербайджана, не преуспела во время предыдущих республиканских администраций. ASTNA обсудила этот вопрос с экономистом Ровшаном Агаевым.

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Вопрос: Ровшан бей, широко распространено мнение, что во времена республиканских администраций на энергетических рынках обычно наблюдалось снижение цен. Что показывает реальность?

Ответ: За последние 45 лет среднегодовые рыночные цены на сырую нефть (включая Brent и WTI) были следующими:

- Во время правления демократов с 1977 по 1981 год цены выросли с $12 до $37 за баррель. В период с 1978 по 1981 год цены были особенно высокими.

- При республиканских администрациях с 1981 по 1993 год цены упали с $37 до $14 за баррель. В период с 1985 по 1989 год цены оставались стабильно низкими, что сыграло значительную роль в экономическом крахе СССР.

- Во время правления демократической администрации с 1993 по 2001 год цены снова начали расти, колеблясь от 16 до 28 долларов за баррель.

Вопрос: Но эпоха Джорджа Буша-младшего запомнилась как период очень высоких цен на нефть. Самые высокие зафиксированные цены на нефть ($149) были зафиксированы во время его президентства...

Ответ: Это верно. При республиканской администрации с 2001 по 2009 год цены на нефть резко подскочили, составив от 24 до 110 долларов за баррель. Срок полномочий Джорджа Буша-младшего отличался от его предшественников и запомнился эпохой дорогой нефти. Самые высокие исторические цены на нефть (149 долларов) были зафиксированы во время его президентства. Однако этот период является своего рода исключением, поскольку начало войны в Ираке сделало скачок цен на нефть неизбежным.

Высокие цены сохранялись во время правления демократов с 2009 по 2016 год, при этом цены колебались от 60 до 110 долларов за баррель. Во время правления Трампа с 2016 по 2020 год возобновился период спада, при этом среднегодовые цены колебались от 40 до 68 долларов за баррель. Наконец, при правлении демократов Байдена за последние четыре года цены снова выросли, достигнув 70–100 долларов за баррель и колеблясь от 80 до 95 долларов за последние три года.

За исключением срока Джорджа Буша-младшего, данные показывают, что цены на нефть в целом были ниже во время республиканских администраций и выше во время демократических. Все данные взяты из базы данных цен на сырьевые товары Всемирного банка.

Вопрос: Чего можно ожидать на рынке нефти в течение следующих четырех лет правления республиканцев?

Ответ: Если Трамп выполнит свое обещание деприоритезировать инициативы по изменению климата и максимально увеличит эксплуатацию внутренних ресурсов, снижение цен неизбежно. Однако даже без фактора Трампа глобальный сдвиг в сторону альтернативной энергетики — независимо от действий США — скорее всего, вскоре положит конец эпохе дорогой нефти. Совпадение политики Трампа с этой тенденцией может создать более хаотичную рыночную среду.

Вопрос: Что вы подразумеваете под «хаотичной рыночной средой»?

Ответ: Хаотическая ситуация возникает, когда мир уже принял необратимые решения об инвестировании в альтернативную энергетику. В то же время падение цен на нефть и газ может сделать эти проекты значительно менее прибыльными. Управление таким сложным сценарием будет крайне сложным.

Вопрос: Правительство Азербайджана обычно поддерживает республиканцев и считает, что с ними легче сотрудничать. Однако падение цен на нефть невыгодно правительству Азербайджана. Создает ли это противоречие? Почему правительство Азербайджана предпочитает республиканцев, если ожидается снижение доходов от нефти?

Ответ: Существует распространенное мнение, что в отличие от демократов республиканцы не особенно настаивают на вопросах прав человека. Возможно, это лучше соответствует интересам правительства Азербайджана, заставляя их чувствовать, что им легче достичь взаимопонимания. Однако могут быть и другие факторы, о которых мы не знаем. Например, возможно, что в прошлом опыте правительству Азербайджана было легче использовать каналы лоббирования при республиканских администрациях.

Вопрос: Как вы считаете, будут ли энергетические вопросы по-прежнему оставаться приоритетными в политике США в отношении Азербайджана?

Ответ: На данном этапе я не уверен, что это будет столь же значимо, как раньше. После вторжения России в Украину произошли заметные изменения в приоритетах Запада в отношении постсоветского региона. Последовательные усилия Запада по укреплению своего присутствия в Армении и его решимость не потерять Грузию указывают на этот сдвиг. В прошлом США и Запад делали все возможное, чтобы оторвать транзитный потенциал Азербайджана от России, сделав энергетику главным приоритетом. Этот этап теперь позади. В дальнейшем решающим фактором в отношениях, вероятно, станет выбор глобальных альянсов — присоединится ли Азербайджан к коалиции во главе с Китаем и Россией или займет позицию, благоприятную Западу. Другими словами, геополитический выбор станет важнейшим фактором, определяющим будущие отношения.