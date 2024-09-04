Азербайджан приступает к цифровой трансформации с инициативой «Безбумажное правительство»

В целях ускорения цифровой трансформации и решения глобальных экологических проблем Азербайджан сегодня провел международную конференцию под названием «Безбумажное правительство: воздействие цифровизации и инноваций на окружающую среду». Мероприятие, организованное Агентством по инновациям и цифровому развитию (IRIA) в сотрудничестве с азербайджанским отделением ООН, является частью более широкой серии мероприятий, предшествующих COP29 — Конференции ООН по изменению климата 2024 года.

Заместитель министра цифрового развития и транспорта Азербайджана Самир Мамедов подчеркнул растущую приверженность страны интеграции экологической устойчивости в свою цифровую повестку дня. «Цифровизация и инновации играют решающую роль в формировании нашего будущего», — отметил Мамедов, подчеркнув внимание Азербайджана к использованию этих инструментов для содействия устойчивому развитию и защиты окружающей среды. Он подчеркнул, что предстоящий саммит COP29 предоставит Азербайджану глобальную площадку для демонстрации своих зеленых инициатив посредством цифровой трансформации и инновационных решений.

Конференция, посвященная укреплению межсекторального сотрудничества для решения проблем климата, включала ряд презентаций успешных моделей интеграции цифровой и экологической устойчивости. Участники со всего мира поделились стратегиями использования технологий для поддержки как сохранения окружающей среды, так и социального благосостояния.

Одним из центральных моментов мероприятия стала амбициозная подсистема цифрового документооборота Азербайджана, ключевой компонент перехода к «безбумажному правительству». И. Валиева из IRIA описала инициативу как шаг к большей эффективности и устойчивости, заявив, что система направлена ​​на сокращение времени межведомственного обмена данными до менее семи дней и достижение 90% точности данных. «Эта полностью цифровая система значительно сократит потребление бумаги между государственными учреждениями», - сказала Валиева.

Инициатива является частью более широких усилий Азербайджана по модернизации своей цифровой инфраструктуры. Мамедов изложил планы по внедрению цифровых удостоверений личности для 1 миллиона граждан к 2026 году и достижению 65% цифровой грамотности среди населения. К концу 2024 года Азербайджан рассчитывает предоставить высокоскоростной доступ в Интернет всем домохозяйствам в рамках проекта «Онлайн Азербайджан», который уже подключил 2,7 миллиона домов к услугам широкополосной связи.

Заместитель министра также затронул более широкую цифровую повестку страны, подчеркнув важность образования и науки в поддержке цифровой трансформации Азербайджана. Стипендиальная программа IRIA «Technest» выдала более 8000 стипендий, в то время как Школа Холбертона готовит новое поколение технических талантов, имея 43 выпускника и 88 нынешних студентов, специализирующихся на компьютерных науках и разработке программного обеспечения.

Мамедов также расхваливал экологические преимущества системы цифрового документооборота. Благодаря более чем 1000 организаций, подключенных к системе, и 500 000 документов, обрабатываемых в цифровом виде каждый месяц, инициатива спасает более 2000 деревьев в год, что является значительным шагом на пути к целям устойчивого развития Азербайджана.

Система также предлагает явные эксплуатационные преимущества, позволяя более быструю, безопасную и эффективную обработку документов. «Это приближает нас к настоящему безбумажному правительству и устойчивому цифровому будущему», — добавил Мамедов.

Постоянный координатор ООН Владанка Андреева поддержала это мнение, подчеркнув глобальное значение усилий Азербайджана. Она указала на поддерживаемую Международным союзом электросвязи (МСЭ) инициативу создания цифровой платформы, направленной на содействие «зеленому» переходу посредством сокращения выбросов парниковых газов в секторе ИКТ. Андреева подчеркнула, что сокращение использования бумаги имеет решающее значение не только для защиты окружающей среды, но и для формирования культуры ответственного потребления на всех уровнях власти.

Андреева далее подчеркнула, что цифровая трансформация Азербайджана тесно связана с Целями устойчивого развития ООН, особенно в плане сокращения отходов и выбросов углерода. Ожидается, что переход на цифровые процессы будет способствовать более значимым усилиям, направленным на борьбу с изменением климата в регионе и за его пределами, а также сделает правительственные операции более эффективными, прозрачными и основанными на данных.

Приверженность правительства цифровизации очевидна в Национальной платформе электронного правительства, которая теперь предлагает около 500 услуг онлайн. Азербайджан также продвигается в сферах социальной, таможенной, экологической и сельскохозяйственной, с уже существующими цифровыми системами обмена данными и Национальным центром обработки данных, известным как «правительственное облако» (G-cloud).

Заглядывая вперед, высокопоставленный чиновник Министерства цифрового развития и транспорта Р. Халиков изложил планы внедрения к концу года искусственного интеллекта на платформе «Mygov» , что позволит гражданам взаимодействовать с государственными услугами посредством письменных или устных запросов с использованием ИИ. «Наша цель — достичь 85% удовлетворенности граждан и бизнеса при их взаимодействии с цифровыми государственными услугами», — заявил Халиков.

Комплексная стратегия цифрового развития Азербайджана, включающая уроки мировых лидеров, таких как Эстония, Сингапур и Южная Корея, отражает амбиции страны позиционировать себя как цифрового лидера в регионе. Стратегия базируется на трех столпах: цифровизации государства, общества и бизнеса с акцентом на создание экономической ценности.

Проект «Онлайн Азербайджан», который близится к завершению, является краеугольным камнем этой стратегии, наряду с внедрением «Цифрового кодекса» для улучшения нормативно-правовой базы. «Этот путь к цифровой трансформации касается не только технологий, но и создания человеческого капитала, необходимого для будущего Азербайджана», — заключил Шахин Алиев, другой чиновник министерства.

По мере приближения саммита COP29, Азербайджан все шире использует технологии для обеспечения экологической устойчивости, эффективного управления и экономического роста.