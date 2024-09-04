Платформа III Республики распространила 4 сентября «Позиционный документ», где дала оценку состоявшимся 1 сентября досрочным парламентским выборам в Азербайджане.

В ней отмечается, что предвыборная среда была несвободной и несправедливой, а само голосовано сопровождалось тотальными фальсификациями.

«День голосования сопровождался традиционными нарушениями. На многих участках наблюдателям чинились препятствия. Члены участковых избирательных комиссий откровенно способствовали фальсификациям. Так, имели место вбросы бюллетеней, создание препятствий наблюдателям и журналистам, допуск к голосованию без проверки удостоверения личности, «карусели», - отмечено в документе.

Несмотря на трудности и препятствия, многие молодые людей участвовали в выборах в качестве наблюдателей и старались зафиксировать нарушения.

Согласно объявленным результатам выборов, в парламенте вновь будет доминировать партия «Ени Азербайджан» и формально существовать «независимые» депутаты, а меньшинство составят партии- сателлиты той же «Ени Азербайджан».

«Это еще раз демонстрирует, что правительство Алиева не имеет политической воли для проведения свободных и справедливых выборов. Объявленный состав парламента практически совпадает с прежним. Это также свидетельствует, что утверждение о намерении правительства Алиева «проводить реформы сверху» - не более чем слова, говорится в документе.

Платформа III Республики считает, что сформированного во время Второй Карабахской войны общественного мнения о необходимости «консолидации вокруг Ильхама Алиева» более не существует» и «народ больше не доверяет главе государства».

Низкой явкой на выборах население продемонстрировало низкое доверение властям. В стране сложная социально-экономическая ситуация, что влияет и на политическую жизнь. Проблемы могут быть разрешены только путем системных и структурых экономических реформ, уважения прав человека и норм демократии. Однако эти парламентские выборы показали, что у правительства нет видения реформ и воли для их проведения. Напротив, усиливая политические репрессии, власти загоняют существующие проблемы еще глубже.

*Платформа III республика" была учреждена в декабре 2023 года группой общественных активистов и выступает за разумный баланс между законодательной, исполнительной и судебной властями. Члены Платформы планировали активное участие в политической жизни страны в качестве политической организации. Однако в марте 2024 года власти арестовали двух руководящих деятелей этой организации – Акифа Гурбанова и Руслана Иззетли, обвинив в незаконном финансировании из-за рубежа.