Что касается отбора проектов: «В этой сфере царит закон джунглей»

Внешний долг Азербайджана сократился, а внутренний увеличился.

По состоянию на 1 июля 2024 года внешний долг составил 5,3613 млрд долларов США. Это на 1,0999 млрд долларов США или на 17% меньше, чем на начало года.

С другой стороны, внутренний долг составил 16,5719 млрд манатов, что на 705,5 млн манатов больше, чем на начало года.

Рост внутреннего долга наблюдался и в прошлом году.

По данным Минфина, основными причинами роста внутреннего долга являются поддержка в стране развития рынка ценных бумаг, постепенное сокращение доли внешнего долга в общем государственном долге и размещение государственных облигаций на внутреннем рынке: «7,2807 млрд манатов внутреннего долга приходится на государственные ценные бумаги в обращении, а 9,2912 млрд манатов — на гарантированные государством обязательства, взятые на себя правительством».

Экономист Эльчин Рашидов также сообщил «Турану», что рост внутреннего долга в Азербайджане сопровождается снижением внешнего долга: «Это соответствует долговой стратегии правительства».

Эксперт отметил, что наибольшую обеспокоенность в этой сфере вызывают заимствования различных компаний под государственные гарантии: «Особенно процесс накопления долга государственными предприятиями. Наши государственные предприятия не управляются прозрачно. Поскольку финансовая прозрачность и хорошее финансовое управление не применяются в государственных предприятиях, заимствования там также непрозрачны, и это отражается на размере общего государственного долга».

По словам экономиста, эта часть государственного долга в основном возникает из различных государственных инвестиционных проектов, реализуемых государственными предприятиями: «Ни проекты государственных предприятий, ни финансовое управление проектами, реализуемыми министерствами, не являются прозрачными. Нет даже четкого процесса отбора этих проектов. В этой сфере царит закон джунглей. То есть, самый эффективный проект не реализуется, а продвигается проект, поддержанный самым влиятельным чиновником».

По мнению Рашидова, отсутствие регулирования проявляется как на микро-, так и на макроуровне: «На макроуровне это означает, что Азербайджан или его государственные предприятия занимают деньги в форме облигаций или кредитов. Процентные ставки по ним значительно ниже, чем доходность, генерируемая Государственным нефтяным фондом Азербайджана. Экономический разрыв, создаваемый этой разницей в процентных ставках, должен покрываться нашей экономикой».

Экономист Рашад Гасанов также сказал радио «Азадлыг», что правительство считает необходимым поддерживать внешний долг на оптимальном уровне, желательно ниже 7 миллиардов.

Эксперт добавил, что более высокие, чем ожидалось, цены на нефть помогли правительству реализовать этот план, и в настоящее время ситуация как с внутренними, так и с внешними заимствованиями вполне адекватная.

По его словам, государство берет в долг, чтобы выполнить свои бюджетные обязательства: «Проблема возникает, когда имеет место неэффективное использование бюджетных средств или если эти средства становятся объектом коррупции в любой форме, что приводит к раздуванию бюджетных расходов и росту внешних и внутренних заимствований. Вопрос именно в этой области. Если бы здесь не было проблем, то, возможно, и не было бы необходимости в заимствованиях».