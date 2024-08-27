В ходе процесса по делу Афияддина Мамедова свидетель изменил показания

На процессе по деле Афияддина Мамедова свидетель изменил показания в суде

В Бакинском суде по тяжким преступлениям 27 августа на процессе по делу профсоюзного активиста Афияддина Мамедова были заслушаны показания свидетеля Рамиля Бабаева.

Он сообщил, что в день инцидента оказался на месте происшествия.

По словам свидетеля, он проходил мимо и его привлекли внимание «шум, оскорбления».

При этом, отвечая на вопрос адвоката Бабаев сказал, что сам факт якобы нанесения Мамедовым удара ножом потерпевшему он не видел.

Однако, по словам свидетеля, находившиеся там люди ему сказали, что «была поножовщина».

Прокурор заявил, что между показаниями Бабаева в суде и на предварительном следствии имеются противоречия.

Были зачитаны показания Бабаева на следствии, где он говорил, что якобы видел как Мамедов нанес удар ножом, который затем выбросил в стоящую рядом урну.

Адвокат Зибейда Сдыгова ходатайствовала, чтобы суд принял к сведению заявление Бабаева на процессе и исключил из материалов дела его показания на следствии.

Суд оставил ходатайство без рассмотрения.

Следующее заседание суда назначено на 10 сентября.

*Руководитель альтернативной конфедерации профсоюзов "Рабочая платформа» Афияддин Мамедов был задержан 20 сентября возле своего дома, после, того, как подвергся нападению неизвестного лица. Мамедова обвинили в нанесении нападавшему ножевого ранения (статья 221.3 - хулиганство, совершенное с применением оружия) и 126.1 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью) УК.

Позже обвинения были ужесточены – по ст. 126.2.4 (умышленное причинено тяжкого вреда здоровью общеопасным способом) и 228.4 ( незаконный оборот оружия). Ему грозит до 11 лет тюремного заключения. Правозащитники признали Мамедова политзаключенным.