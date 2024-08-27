Акиф Гурбанов номинирован на премию Вацлава Гавела

Отборочная комиссия премии имени Вацлава Гавела в области прав человека, которая присуждается за выдающиеся действия гражданского общества в защиту прав человека в Европе и за ее пределами, 27 августа объявила шорт-лист кандидатов на награду 2024 года.

На встрече в Праге комиссия, состоящая из независимых деятелей в области защиты прав человека и возглавляемая президентом Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Теодоросом Русопулосом, решила включить в шорт-лист следующих трех номинантов - азербайджанского активиста Акифа Гурбанова, Марию Корину Мачадо из Венесуэлы и представителя Грузии Бабуцу Патараю.

Как говорится в сообщении пресс-службы ПАСЕ, Гурбанов является правозащитником, политическим активистом и активным членом гражданского общества Азербайджана. Он соучредитель Института демократической инициативы (ИДИ) и Платформы Третьей республики. Гурбанов был арестован в марте 2024 года в ходе волны арестов журналистов и активистов в стране, далее отмечено в сообщении.

Мария Корина Мачадо является видной политической фигурой в Венесуэле, активно защищающей права человека. Она соучредитель венесуэльской волонтерской гражданской организации «Súmate» за гражданскую и политическую свободу, права и гражданское участие.

Бабуца Патарая ведущая феминистская активистка и адвокат по правам человека в Грузии. Она является директором НПО «Sapari», занимающейся правами женщин и оказывающей поддержку жертвам насилия с 2013 года. Более десяти лет она ведет борьбу с феминицидом, сексуальным насилием в отношении женщин и сексуальными домогательствами.

Победитель премии Гавела за 2024 год будет объявлен на открытии осенней пленарной сессии ПАСЕ в Страсбурге 30 сентября. Премия имени Вацлава Гавела в области прав человека вручается каждый год ПАСЕ в партнерстве с Библиотекой имени Вацлава Гавела и Фондом Хартии 77. Она состоит из суммы в 60 000 евро, кубка и диплома.

Премия вручается с 2013 г. Представитель Азербайджана уже становился ее лауреатом в 2014 г., когда премия была вручена находящемся в тюремном заключении правозащитнику Анару Мамедли, который и сейчас оказался за решеткой.