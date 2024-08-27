Журналистов Meydan.Tv не пустили на встречу с кандидатом в депутаты
Журналистов Meydan.Tv не пустили на встречу с кандидатом в депутаты
Администрация Олимпийского спортивного комплекса в городе Нефтчала не пропустила журналистов независимого он-лайн издания Meydan TV на встречу кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы с избирателями.
Представитель спорткомплекса заявил журналистам, что они «провокаторы» и «работают на иностранных врагов Азербайджана» и им нечего делать в предвыборном мероприятии, следует из видео, опубликованного на странице Meydan TV в Facebook.
Танзиля Рустамханлы – жена бывшего депутата от Нефтчалинского округа, писателя Сабира Рустамханлы, она возглавляет «Объединение женщин Azəri-Türk», и является членом партии «Гражданская солидарность», председателем которого является ее муж.
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