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(3 часа назад)
Журналистов Meydan.Tv  не пустили на встречу с кандидатом в депутаты

Журналистов Meydan.Tv  не пустили на встречу с кандидатом в депутаты

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Журналистов Meydan.Tv  не пустили на встречу с кандидатом в депутаты

Администрация Олимпийского спортивного комплекса в городе Нефтчала не пропустила  журналистов  независимого он-лайн издания Meydan TV на встречу кандидата в депутаты Танзили Рустамханлы с избирателями.

Представитель спорткомплекса заявил журналистам, что они «провокаторы» и «работают на иностранных врагов Азербайджана» и им нечего делать в предвыборном мероприятии, следует из видео, опубликованного на странице Meydan TV в Facebook.

Танзиля Рустамханлы –  жена бывшего депутата от Нефтчалинского округа, писателя Сабира Рустамханлы, она возглавляет «Объединение женщин Azəri-Türk», и является членом партии «Гражданская солидарность», председателем которого является ее муж.

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