  • contact.az Contact
  • Баку
  • Clear27.10 C
  • Среда, 28 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(3 часа назад)
Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Глава РФ Владимир Путин направил первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой поздравительное послание по случаю Дня рождения.

«В России ценят Ваш личный вклад в упрочение союзнических отношений между нашими странами, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных сферах», - говорится в послании российского президента. 

Пожелав М.Алиевой крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в государственной деятельности Путин также передал приветствия президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву и другим членам их семьи.

М.Алиева отметила День рождения 26 августа.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей