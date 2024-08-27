Владимир Путин поздравил Мехрибан Алиеву

Около 60 наблюдателей ПА ОБСЕ направятся в Азербайджан для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами 1 сентября. Предстоящая миссия ознаменует собой одиннадцатую миссию ПА по наблюдению за выборами в стране с 1995 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.