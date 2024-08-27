Антимонопольная служба выводится из структуры минэкономики
Антимонопольная служба выводится из структуры минэкономики
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о создании государственного агентства по антимонопольной деятельности и контролю за потребительским рынком.
Новое ведомство создается при президенте на базе одноименной государственной службы при министерстве экономики.
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