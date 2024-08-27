Докторант Стамбульского университета, экономист Фазиль Гасымов 75-е сутки продолжает голодовку в заключении. Он протестует против «незаконного ареста».

Сегодня в телефонном разговоре со своим братом Назимом Гасымовым экономист вновь подтвердил намерение «продолжать голодовку до конца».

Н.Гасымов заявил, что его брат находится в критическом состоянии.

«В результате голодовки мой брат абсолютно истощен. Он похудел на 27 кг. Сейчас он весит всего 40 кг. От него остались кожа до кости. Он говорит с хрипом. Из-за низкого кровяного давления его знобит в летнюю жару, хотя он одет в теплую одежду. Фазиль испытывает острые боли в почках, желудке, в области сердца. Он изнывает от боли. Наши обращения в официальные инстанции не приносят результатов. Остается уповать только на Аллаха и его помощь», - сказал Н.Гасымов.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

*Фазиль Гасымов, содержащийся в санитарно-медицинском отделении Бакинского СИЗО №1, в ночь на 26 июля был переведен в санаторий Пенитенциарной службы в связи с резким ухудшением его здоровья из-за голодовки.

Гасымов, проживавший в Турции, был арестован в Стамбуле 8 августа 2023 года и доставлен в Азербайджан. Он задержан в рамках расследования уголовного дела против Губада Ибадоглу и обвиняется по статье 204.3.1 УК (приготовление и сбыт фальшивых денег или иностранной валюты в составе организованной группы), а также статье 167-3.1 (религиозно-экстремистская деятельность).

Фазиль Гасылов сообщил, что его общение с Губадом Ибадоглу началось в марте 2020 года в виртуальной форме, но никаких незаконных действий они не предпинимали.

В настоящее время уголовное дело Фазиля Гасымова рассматривается отдельно от уголовного дела Губада Ибадоглу.

15 августа в Бакинском суде по тяжким преступлениям началось предварительное слушание по уголовному делу Гасымова под председательством судьи Махиры Керимовой.