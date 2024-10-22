Что несет БРИКС Азербайджану?

Саммит БРИКС стартует 22 октября в Казани и продлится три дня, проходя в два этапа. Первый день отведен под встречи членов БРИКС, а в последующие два дня пройдут обсуждения с другими странами-участницами. Объявлено, что в мероприятии примут участие представители 32 стран.

Азербайджан официально подал заявку на членство в БРИКС (организация, названная по именам стран-основателей: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Позже к ней присоединились Египет, Эфиопия, Иран и ОАЭ). Соответственно, в саммите примет участие президент Азербайджана Ильхам Алиев. Также могут состояться обсуждения о возможном членстве Азербайджана, а также Беларуси, Турции и Монголии в этой 18-летней организации.

Некоторые западные аналитики полагают, что БРИКС был создан как альтернатива политическому и экономическому доминированию богатых стран Северной Америки и Западной Европы. Цель организации — объединить важнейшие развивающиеся страны. Однако, согласно официальным заявлениям организаторов БРИКС, это в первую очередь экономический институт.

Основным торговым партнером Азербайджана является Европейский союз (ЕС). По данным Государственного таможенного комитета, в прошлом году на ЕС пришлось 64,4% всего экспорта Азербайджана, а на страны БРИКС — всего 20%. Однако эта тенденция не распространяется на импорт, где, например, Россия, одна из ключевых стран БРИКС, занимает первое место по импорту Азербайджана.

Азербайджан подал заявку на членство в БРИКС в начале апреля. Айхан Гаджизаде, глава пресс-службы Министерства иностранных дел, объяснил в интервью Report , что Азербайджан стремится присоединиться к БРИКС, поскольку охватывает более 30% площади суши мира, 43% населения и 26% мирового ВВП. «Государства-члены обладают огромными природными ресурсами, большими внутренними рынками, трудовыми резервами, а некоторые члены имеют передовые технологические отрасли», - отметил он.

Мехмет Юдже, обозреватель турецкой газеты Sabah , считает, что Азербайджан может стать окном БРИКС на Запад.

Член комитета по региональным вопросам парламента Азербайджана Мазахир Эфендиев сообщил агентству Turan , что мир переживает период повышенной напряженности: «Российско-украинская война рассматривается как основная причина глобальных рисков безопасности и сбоев в экономических цепочках. В то же время крупные державы имеют значительные интересы в нашем регионе. В этом контексте Азербайджан стремится сохранить свой внешнеполитический принцип многовекторной дипломатии».

По словам депутата, БРИКС является крупной международной площадкой, ориентированной на экономические отношения, и Азербайджан планирует принять в ней участие, чтобы воспользоваться предоставляемыми ею возможностями.

Натик Джафарли, председатель партии REAL и экономист, придерживается иной точки зрения. В интервью радиостанции Azadliq он напомнил, что Турция, стратегический союзник Азербайджана, также, как сообщается, подала заявку на членство в БРИКС. «Здесь Турция и Азербайджан действуют сообща, и Азербайджан может стать мостом для выхода Турции на рынки БРИКС».

Однако Джафарли утверждает, что БРИКС имеет ограниченное значение для Азербайджана: «Основными экономическими партнерами и инвесторами Азербайджана являются страны Запада. Большая часть нашего экспорта и 85% инвестиций поступают с Запада. Нашим крупнейшим торговым партнером является Италия. С этой точки зрения членство Азербайджана в БРИКС не сулит существенных экономических выгод».

Джафарли также отмечает, что ненефтяной сектор Азербайджана недостаточно развит для выхода на рынки БРИКС. Тем не менее, он считает, что поскольку страны БРИКС в основном ведут торговлю по сухопутным маршрутам, они могут быть заинтересованы в новых логистических маршрутах, проходящих через Азербайджан и это может принести стране дополнительные экономические дивиденды.

Что касается продолжающихся переговоров о стратегическом партнерстве с ЕС, которые с 2017 года так и не принесли результатов, Джафарли подчеркивает, что вступление в ЕС — дело непростое: «Для вступления в такие организации, как БРИКС, достаточно заявки, и процесс довольно прост. Нет требования к странам пройти сложные процедуры для принятия. ЕС, с другой стороны, — это серьезная организация со своими стандартами и принципами, и соблюдение их требует значительных усилий».

По словам Джафарли, Азербайджан не подписывает соглашение с ЕС из-за определенных условий: «Они подразумевают вступление во Всемирную Торговую Организацию и открытие рынков страны, чего не хочет правительство Азербайджана».

4о